Tây Ninh (VNA) - Le Parc national de Lò Gò - Xa Mát s’étend sur une superficie de 30.000 ha et abrite 934 espèces de plantes, ainsi que 42 espèces de mammifères, 203 d’oiseaux et 53 de reptiles. C’est également dans ce parc national que les scientifiques ont redécouvert la Nepenthes thorelii, également connu sous le nom de sarracénie de Thorel. On pensait cette plante carnivore éteinte depuis 100 ans et elle est aujourd’hui classée comme espèce endémique.

Le parc a également été le refuge d’un groupe de plus d’un millier de bec-ouverts migrateurs. Peu de troupes de cette taille sont restés dans le parc pendant une longue période.

“Afin de protéger cet attroupement de bec-ouverts, le comité de gestion du parc a surveillé étroitement la situation, organisé des patrouilles et fourni des conseils pour réduire le bruit et minimiser les effets négatifs sur les oiseaux”, déclare Pham Xuân Thành, directeur du Centre d’éducation et des services environnementaux forestiers du parc.

Parmi les autres animaux rares résidant dans le Parc national de Lò Gò - Xa Mát, on trouve le douc à pattes noirs, le langur argenté indochinois, l’ours mailais, le dhole, le petit loris, ainsi que le macaque à queue tronquée, le petit adjudant, la Timalie à face grise, et bien d’autres.

En plus des efforts de préservation de la faune, le Bureau des sciences de la conservation et de la coopération internationale du parc s’occupe également de plusieurs faisans et paons spicifères indiens à des fins de recherche.

Une large gamme d’activités

Visiteurs au Parc national de Lò Gò - Xa Mát. Photo: VNA

“Nous travaillons non seulement à la conservation des espèces existantes, mais nous recevons également des animaux sauvages sauvés, nous prenons soin d’eux et nous les relâchons dans la nature à Lò Gò - Xa Mát”, fait savoir M. Thành.

Le parc national propose également une large gamme d’activités pour les visiteurs, notamment des visites touristiques à travers les habitats forestiers emblématiques, du vélo le long d’un itinéraire de 24 km à travers les bois, ainsi que la découverte de sites historiques de la zone forestière.

“La vie en ville est pleine d’agitation, alors être dans la forêt nous calme et nous permet de nous immerger dans la nature”, partage Mme Thuy, membre d’un groupe de 30 visiteurs.

Après avoir parcouru 10 km dans le Parc national de Lò Gò - Xa Mát, Bich Hông est toujours pleine d’énergie et enthousiasmée par l’expérience. Elle confie : “C’est la première fois que je visite ce site. C’est un lieu d’écotourisme qui conserve encore ses valeurs naturelles”. Avant d’ajouter : “J’espère que ces caractéristiques naturelles soient bien maintenues”.

Selon Âu Phuoc Quy, chef des gardes forestiers locaux, le Parc national est mieux protégé grâce aux activités touristiques. “Les gardes forestiers sont toujours en patrouille, même sans écotourisme. Mais en plus des forces de l’ordre, la présence quotidienne de dizaines de visiteurs décourage également les criminels et aide à détecter les actes répréhensibles. Depuis que la localité a stimulé le tourisme dans le Parc national en 2016, les infractions forestières ont connu une diminution significative et ne sont plus aussi alarmantes que par le passé”, analyse-t-il.

Récemment, le Comité populaire de la province de Tây Ninh a également approuvé deux projets sur l’écotourisme et le développement de la zone tampon du Parc national de Lò Gò - Xa Mát pour la période 2023-2030. L’objectif est d’investir et d’utiliser efficacement le potentiel touristique de la région, tout en préservant ses valeurs naturelles et écologique.

Le Parc national de Lò Gò - Xa Mát prévoit d’accueillir 40.000 visiteurs par an d’ici 2023, ce qui devrait générer des revenus annuels de 52 milliards de dôngs (2,2 millions d’USD). -CVN/VNA