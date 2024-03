Binh Dinh (VNA) – Une bonne centaine de scientifiques et d’experts venus de 19 pays participent depuis lundi 4 mars dans la ville de Quy Nhon (Centre) à la 4e Conférence internationale sur la pollution, la restauration et la gestion de l’environnement, destinée à développer des collaborations pour soutenir la gestion et le développement durable au Vietnam.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành. Photo: ICISE Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành. Photo: ICISE

S’exprimant en ouverture de la conférence, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành a affirmé que l’objectif du développement économique allant de pair avec la protection de l’environnement vers le développement durable est le point de vue directeur du Parti et de l’État vietnamiens.

La question environnementale est toujours placée au centre des programmes, stratégies, plans de développement du pays avec pour objectif ultime de protéger la santé de la population et d’assurer la qualité du cadre de vie, protéger la biodiversité et les écosystèmes, a-t-il fait savoir.

Une tâche importante sur laquelle le Vietnam s’est concentrée ces derniers temps est de mettre en œuvre des options et solutions de transformation verte, de développer une économie à faibles émissions de carbone et de réduire les émissions sur la base des principes d’équité, de justice et de réactivité au changement climatique, a-t-il indiqué.

Le vice-ministre Lê Công Thanh a souhaité que les experts et scientifiques vietnamiens et internationaux consacrent leur temps pour discuter des difficultés et défis liés à la protection de l’environnement et au traitement de la pollution au Vietnam, et partager les expériences de gestion et trouver les solutions efficaces et adaptées au Vietnam en matière de traitement de la pollution et de protection de l’environnement pour le développement durable du pays et le déploiement de l’engagement du pays à zéro émission nette en 2050.

Cette conférence a été organisée par la Société de toxicologie et de chimie de l’environnement de l’Asie-Pacifique, l’Université d’Auburn aux États-Unis, l’Association Rencontres du Vietnam, le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE).

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré que la coopération scientifique franco-vietnamienne s’appuie sur une longue tradition avec la présence d’organisations de recherche françaises au Vietnam. Ces organisations participent à des dizaines de projets scientifiques qui contribuent au développement du pays sous de diverses formes.

A travers des agences de recherche travaillant avec des partenaires au Vietnam, la France coopère avec le Vietnam pour mieux comprendre l’impact général du développement économique et du changement climatique sur les écosystèmes et la biodiversité, l’éducation, la santé publique et la sécurité alimentaire, a-t-il indiqué.

Durant quatre jours de travail jusqu’au 7 mars, de nombreuses séances d’échanges et de discussions ont eu lieu sur des sujets variés, axés sur des questions importantes de pollution environnementale telles que la pollution microplastique, la pollution chimique, la surveillance environnementale, la technologie de traitement de la pollution, l’évaluation des risques écologiques et la santé humaine. – VNA