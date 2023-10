Des touristes étrangères découvrent la préparation de banh chung (gâteau de riz gluant) à Phu Tho. Photo : internet

Phu Tho (VNA) - Grâce à ses riches ressources touristiques, la province de Phu Tho (Nord) dispose de toutes les conditions nécessaires pour développer le tourisme et lancer des produits spécifiques pour attirer les voyageurs.

Les attraits touristiques les plus marquants de Phu Tho comprennent, entre autres, la fête de commémoration des rois fondateurs Hung, le tourisme culturel et spirituel, le tourisme de villégiature, le tourisme communautaire et l’écotourisme... L'ancien village de Hung Lo, le parc national de Xuan Son, la station thermale de Thanh Thuy, figurent tous parmi les sites largement connus.

Notamment, les visiteurs devraient découvrir le circuit fluvial qui les emmène au temple Bach Hac, à l’ancien village de Hung Lo et au village de fabrication de chapeaux coniques de Gia Thanh. Ce circuit leur permet en outre de découvrir le chant Xoan, le processus de production dans des villages artisanaux de chapeaux coniques, de vermicelles et de « banh chung » (gâteau de riz gluant)... Cela apportera certainement des expériences intéressantes aux touristes, notamment les étrangers.

Par ailleurs, ces deux dernières années, Phu Tho a favorisé le développement de circuits à l’intention d’élèves sur le thème « S'orienter vers les racines », avec comme destinations des sites historiques. En participant à ces circuits, les élèves peuvent enrichir leurs connaissances sur le culte des rois légenaires Hung et le chant Xoan, deux patrimoines culturels immatériels de l'Humanité reconnus par l’UNESCO.

Avec l’accélération du développement touristique, Phu Tho est d’ores et déjà une destination sûre et idéale pour de nombreux visiteurs, vietnamiens comme étrangers... Outre la promotion du développement de « l'économie verte », le tourisme constitue un moyen efficace pour valoriser les potentiels de Phu Tho auprès d'un grand nombre de personnes au niveau national et international. -VNA