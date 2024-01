Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. (à droite) et son homologue indonésien Joko Widodo. (Photo : AFP/VNA)

Hanoï, 11 janvier (VNA) - Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est entretenu le 10 janvier avec son homologue indonésien Joko Widodo, en visite officielle de trois jours aux Philippines.Lors d'une réunion de presse juste après l'entretien, les deux dirigeants ont déclaré qu'ils avaient discuté de mesures visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique.Joko Widodo a mis l'accent sur l'ouverture du marché pour promouvoir le commerce, ajoutant que l'Indonésie souhaite recevoir le soutien des Philippines concernant les mesures de sauvegarde spéciales sur les produits indonésiens à base de café.Ils ont également eu une discussion ouverte et pratique sur les questions régionales d'intérêt commun. Le président philippin a souligné l'importance du renforcement de la coopération entre les États membres de l'ASEAN.Lors de la visite de Joko Widodo aux Philippines, les deux pays ont signé des accords de coopération sur la connectivité énergétique et commerciale dans un contexte de pénurie de combustibles tels que le charbon et le gaz de pétrole liquéfié. Ils ont également convenu de consolider leurs liens en matière de défense et de continuer à mettre en œuvre les accords de coopération frontalière existants.- VNA