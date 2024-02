Bangkok, 16 février (VNA) - L'afflux d'importations bon marché en provenance de Chine constitue une menace sérieuse pour les fabricants thaïlandais, selon le Centre de recherche thaïlandais Kasikorn (KResearch).



L'année dernière, la Thaïlande a importé de Chine des produits de consommation d'une valeur de 469,5 milliards THB (13 milliards de dollars), soit une hausse de 2,8 % sur un an, ce qui représente 41 % de toutes les importations de produits de consommation, a indiqué KResearch, citant les statistiques du ministère du Commerce.



Les appareils électriques représentaient 43,3 % des produits importés de Chine, soit plus que les autres produits comprenant les fruits frais et transformés (10 %), les vêtements et chaussures (9,3 %), les meubles et décorations pour la maison (9,1 %) et les ustensiles de cuisine (9 %).



Selon une étude de Kresearch, les importations chinoises ont accru la concurrence avec les produits nationaux, en particulier dans les segments où les produits chinois sont nettement moins chers en raison de coûts de production inférieurs, notamment les chaussures, les sacs, les légumes et les fruits.



Le centre a également constaté que les fabricants thaïlandais ont progressivement réduit leur capacité de production dans le secteur non alimentaire, fortement concurrencé par leurs homologues chinois, comme celui de l'habillement et du meuble, qui n'utilisent désormais qu'environ 30 à 45 % de leur capacité.



Le secteur de la vente au détail devrait croître de 3 % cette année pour atteindre environ 4 100 milliards de THB. L'expansion sera principalement tirée par les dépenses des touristes étrangers, tandis que le mécanisme de prix incitera environ 60 % des opérateurs de vente au détail à ajuster leurs prix à la hausse au cours des trois prochains mois, indique le communiqué.



Plus tôt cette semaine, le ministère thaïlandais du Commerce a annoncé qu'il envisageait des mesures pour lutter contre l'afflux de produits moins chers en provenance de l'étranger, notamment l'élargissement de la liste des produits légalement tenus d'avoir des certificats de normes industrielles thaïlandaises et la révision de l'allégement fiscal sur les produits importés d'une valeur inférieure à 1 500 THB (41 dollars) vendu sur les plateformes en ligne.- VNA

