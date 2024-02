Hanoi (VNA) - Dès le premier jour de travail après les vacances du Nouvel An lunaire 2024, les entreprises s’affairent à exporter de nouveaux lots de produits vers les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Australie.

Le port international de Long An donne le coup d’envoi de l’exportation de 15.000 tonnes de PP. Photo : VNA





Dans le Sud, jeudi 15 février, soit le 6e jour du premier mois lunaire, le port international de Long An a donné le coup d’envoi de l’exportation de 15.000 tonnes de polypropylène (PP).



Entre-temps, la Global Trading Connection Company Limited a exporté vers l’Australie deux conteneurs de 40 pieds contenant chacun environ 18 tonnes de café instantané au noni, café au taro, café à la mangue et café salé Meet More.



Amy Grupo, dans la province de Vinh Phuc, a pour sa part préparé les commandes vers ses nouveaux marchés tels que le Pérou, l’Argentine, l’Uruguay, le Japon, la France, le Mexique, le Yémen, Singapour et l’Espagne.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a déclaré jeudi 15 février que la production industrielle et le commerce en janvier 2024 avaient montré des changements positifs. La production industrielle a progressé de 18,3%, dont le secteur de la fabrication et de la transformation a augmenté de 19,3%.

Les chiffres du ministère montrent que les activités commerciales depuis le début de 2024 ont été effervescentes, ce qui a permis d’atteindre lus de 64 milliards de dollars d’importations et d’exportations en janvier, en hausse de près de 38% par rapport à la même période de l'année dernière, dont les exportations ayant augmenté de 42% à 33,57 milliards de dollars. – VNA