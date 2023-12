Hanoi (VNA) - Un visa touristique pratique, de nombreuses attractions, un faible coût de la vie et une atmosphère conviviale sont parmi les raisons qui font du Vietnam une destination idéale pour les nomades numériques, selon Travel Off Path, une source d’informations sur les voyages qui fournit les nouvelles les plus récentes et les plus pertinentes pour les voyageurs du monde entier.

Dans la vieille ville de Hôi An. Photo: baoquangnam.vn

Le visa touristique vietnamien de 90 jours, récemment introduit en août, change la donne pour les visiteurs et les nomades numériques, selon Travel Off Path.

Non seulement le document est disponible en ligne, mais il permet également plusieurs entrées à l’entrée et à la sortie du Vietnam, permettant aux travailleurs à distance d’explorer facilement les points chauds et les attractions situés en dehors des frontières du pays, a noté Travel Off Path.

Des visas similaires dans des destinations comparables d’Asie du Sud-Est sont loin d’être aussi faciles à obtenir ou aussi durables.

Celui de la Thaïlande, par exemple, ne dure que 30 à 45 jours, tandis que l’Indonésie exige que les candidats présentent une preuve de fonds d’au moins 2 milliards de roupies indonésiennes (130.000 dollars) sur leur compte bancaire, ce qui est tout simplement irréaliste pour de nombreux travailleurs à distance.

Non seulement célèbre pour ses magnifiques paysages, Travel Off Path a déclaré que le Vietnam attire les travailleurs à distance en raison de son faible coût de la vie.

Avec un appartement spacieux d’une chambre coûtant moins de 250 dollars et des frais de nourriture mensuels oscillant autour de 200 dollars, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux nomades numériques affluent au Vietnam.

Des preuves anecdotiques montrent que les frais de subsistance moyens d’un nomade numérique vivant à Hanoi, Dà Nang ou Hô Chi Minh-Ville varient entre 700 et 950 dollars, ce qui est remarquablement moins cher en comparaison avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande ou la Malaisie.

Dans un café à Thao Diên, dans ville de Thu Duc. Photo : VNA

En particulier, la convivialité et l’hospitalité sont de grandes caractéristiques profondément ancrées dans la culture vietnamienne. Les visiteurs peuvent ressentir ces choses lorsqu’ils interagissent ou demandent de l’aide à la population locale.

La volonté des Vietnamiens de partager leur culture et leurs traditions améliore non seulement l’expérience globale, mais vous permet également d’établir de nouvelles relations et de réellement sentir que vous faites partie d’une communauté.

La popularité du pays parmi les nomades numériques a transformé ses plus grandes villes en communautés d’expatriés florissantes où vous pouvez rencontrer des personnes dans la même situation que la vôtre grâce à des espaces de coworking et des événements de rencontre.

Non seulement c’est une destination qui attire les nomades numériques, mais le Vietnam est également la deuxième destination du Nouvel An la plus populaire en Asie. Cela a été annoncé par Travel off Path sur la base d’une analyse de la plateforme de voyage 12Go basée à Singapour. En conséquence, les 10 pays les plus importants d’Asie qui profitent des fêtes de fin d’année et accueillent la nouvelle année sont la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Cambodge, l’Indonésie, le Sri Lanka, le Laos, la Malaisie et le Japon.

Le Vietnam est un pays avec des paysages magnifiques, avec une histoire et une culture riches, avec une cuisine de rue particulièrement attrayante, a déclaré Travel Off Path. En outre, le Vietnam abrite de nombreux sites du patrimoine mondial reconnus par l’UNESCO, tels que Huê, Hôi An, la baie de Ha Long, le sanctuaire de My Son et le parc national de Phong Nha-Ke Bang.

La plateforme de voyage a recommandé Sa Pa comme destination hivernale pour les familles, et les rues animées de Hanoi pour les aventuriers solitaires. Elle a également conseillé aux touristes de découvrir l’atmosphère de vacances à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville. – VNA