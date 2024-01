Hanoi (VNA) – Le Vietnam a affirmé jeudi 11 janvier, par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, sa volonté d’œuvrer avec les pays membres et les partenaires de l’ASEAN pour faire de la Mer Orientale un espace de coopération et de développement.

Drapeaux des pays membres de l’ASEAN. Photo : VNA



La diplomate a fait cette déclaration après la publication par les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, le 30 décembre 2023, de la Déclaration sur le maintien et la promotion de la stabilité de l'espace maritime en Asie du Sud-Est, démontrant l’importance accordée par le bloc régional à l’espace maritime de la région.

Cette déclaration démontre la solidarité et la voix homogène sur le rôle central et la détermination de l’ASEAN dans la protection de la paix, de la stabilité et la construction des régions maritimes, y compris la Mer Orientale, en un espace de coopération et de développement ; réaffirme la position et les principes dans la construction de la confiance, la retenue et la résolution pacifique des différends sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a-t-elle déclaré à la presse.

La déclaration transmet également le message de l’ASEAN qui souhaite voir ses partenaires soutenir et apporter leurs contributions constructives pour se joindre à l’Association dans la matérialisaton de cette volonté, a-t-elle poursuivi.

En tant que membre actif et responsable de l’ASEAN, le Vietnam est toujours prêt à s’associer aux pays membres et partenaires de l’ASEAN dans cet effort, a indiqué la porte-parole. – VNA