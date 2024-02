Hanoï (VNA) - À la fin de l'année, les familles préparent le repas du réveillon destiné au culte des ancêtres, puis aux retrouvailles familiales.

Le Têt traditionnel est considéré comme la plus grande et plus importante fête pour les Vietnamiens. Photo: Internet

Le repas du réveillon ou la fête de fin d’année est un rituel pour que toute la famille puisse se réunir, dire au revoir à l'année écoulée et se préparer à accueillir le Nouvel An lunaire (Têt).

Au Vietnam, la fête de fin d’année est un repas important pour toute la famille qui tombe au 30e jour du 12e mois lunaire. C’est l’occasion de rassembler tous les membres et toutes les générations de la famille. Selon la croyance des peuples anciens, les familles ayant de nombreux enfants, petits-enfants et générations qui partagent ce repas montrent que cette famille a beaucoup de prospère et de chance.

C'est aussi le moment où les membres des familles se retrouvent après une année où il est difficile d'avoir le temps de se réunir. Selon chaque région, les familles invite des voisins ou amis proches à participer au repas du réveillon.

Le repas du réveillon est très recherché et traduit toute la subtilité de la gastronomie traditionnelle. Photo: afamly.vn

Tous les membres de la famille passent en revue les souvenirs ensemble, ignorent les malentendus, les conflits et les événements désagréables de l'année précédente, et accueillent ensemble la nouvelle année.

Lors du réveillon, les membres des familles préparent deux cultes, l'un à l'intérieur consacré aux ancêtres, et l'autre aux génies à l'extérieur. Au moment sacré du réveillon, les parents brûlent des bâtonnet d’encens sur l’autel des ancêtres et prièrent pour les meilleures choses à la famille. Le repas du réveillon nous ramène au passé, à l’époque de nos ancêtres, à l’enfance… Et c’est ainsi que la culture gastronomique traditionnelle continue de couler dans l’histoire familiale et nationale. - VNA