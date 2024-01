Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le 27 janvier, le projet de construction des projets de ligne de transmission de 500 kV du circuit 3, de Quang Trach (Quang Binh) à Phô Nôi (Hung Yên). Photo : VNA

Hanoï, 27 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le 27 janvier, le projet de construction des projets de ligne de transmission de 500 kV du circuit 3, de Quang Trach (Quang Binh) à Phô Nôi (Hung Yên) et a offert des cadeaux du Têt aux cadres et aux travailleurs sur le chantier.Ces projets s’étendent sur 519 km et d'un investissement total d'environ 22 000 milliards de VND (894,12 millions de dollars), traversant 211 communes et quartiers dans 43 districts de neuf provinces (Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong et Hung Yên.Le premier sous-projet de composante a été lancé le 25 octobre 2023, tandis que les trois autres ont démarré le 18 janvier 2024.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité quatre positions du projet dans quatre provinces de Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh et Thanh Hoa.Le chef du gouvernement a souligné l'importance du projet en tant que projet majeur et urgent, jouant un rôle important dans la garantie de la sécurité énergétique nationale, en particulier pour la région du Nord.Il a salué les efforts déployés par Electricité Vietnam (EVN) ainsi que par les ministères, secteurs et localités concernés pour surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre du projet.Il a demandé aux ministères, aux secteurs et à l'EVN de travailler en étroite collaboration avec les administrations locales et les agences compétentes pour mobiliser le personnel et les véhicules et accélérer l'avancement du projet, en s'efforçant d'achever et de mettre le projet en service en juin.À cette occasion, le chef du gouvernement a demandé aux services concernés de se rapprocher pour faire avancer ces projets. Il a aussi remis des cadeaux aux cadres et aux travailleurs sur le chantier.- VNA