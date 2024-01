Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé vendredi 26 janvier les amis internationaux à œuvrer avec le Vietnam pour apporter le bonheur au peuple, la prospérité à chaque pays et rendre le monde meilleur dans un esprit de "bénéfices harmonisés et de risques partagés", "votre victoire est celle du Vietnam".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réception accordée aux diplomates, aux représentants des donateurs, des entreprises à capitaux étrangers, à Hanoi, le 26 janvier. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une réception accordée aux diplomates, aux représentants des donateurs, des entreprises à capitaux étrangers, au nombre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et des dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamien, le chef du gouvernement leur a adressé les sentiments sincères et les meilleurs vœux pour le Nouvel An tradionnel 2024 qui débute.

La situation mondiale en 2024 est caractérisée par la paix globale et les guerres locales, la détente globale et les conflits locaux, la stabilité globale et les tensions locales, la prospérité globale et la pauvreté locale, a-t-il estimé.

La guerre, la pénurie énergétique, l’épuisement des ressources, le changement climatique, le veillissement de la population sont autant de problèmes mondiaux et populaires qui exigent à la fois une approche mondiale, la promotion du multilatéralisme et la solidarité internationale, et une approche centrée sur les personnes, a-t-il poursuivi.

Selon le chef du gouvernement, au XXe siècle, le Vietnam était le pays qui a subi le plus de pertes et de sacrifices en raison de la guerre de résistance pour le salut national et de l’encerclement et de l’embargo. Par conséquent, le Vietnam comprend la valeur de la paix et ne veut pas d’endroit où la guerre sévit et où les gens souffrent de pauvreté.

Sur son chemin de développement, le Vietnam s’appuie sur trois piliers : la construction d’une démocratie socialiste, d’un État de droit socialiste et d’une économie de marché à orientation socialiste.

Tout au long de ce processus, le Vietnam n’a pas sacrifié le progrès et la justice sociale pour poursuivre une croissance économique pure, et prend le peuple pour centre, sujet, objectif, force motrice et ressource du développement, a-t-il affirmé.

Ces dernières années, malgré les difficultés dues à la pandémie de Covid-19 et aux impacts de la situation mondiale, le Vietnam a maintenu une base macroéconomique stable, contrôlé l’inflation, promu la croissance économique, assuré des grands équilibres économiques, maintenu le budget de l’État, la dette publique et la dette extérieure en dessous des limites réglementées, et maintenu l’ordre et la paix sociaux, accéléré l’œuvre de prévention et de lutte contre la corruption et les vices, maintenu la défense nationale et la sécurité, a-t-il souligné.

Ces résultats sont rendus possibles grâce à la direction du Parti communiste du Vietnam ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong ; aux efforts de l’ensemble du système politique, du peuple entier et de l’accompagnement du monde des affaires ; avec l’aide des amis, des investisseurs et des donateurs internationaux, a-t-il indiqué.

Au nom du secrétaire général Nguyên Phu Trong, des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a solennellement remercié les amis internationaux d’avoir soutenu le Vietnam tout au long du processus d’édification nationale, en particulier en 2023.

Des représentants d’organisations internationales, de donateurs et d’investisseurs étrangers ont félicité le Vietnam d’avoir surmonté les «vents contraires» et d’avoir obtenu des résultats importants dans un contexte où le monde fait face à de nombreuses difficultés et défis pour aborder avec confiance la nouvelle année.Ils ont également salué les lignes directrices et les stratégies nationales de développement du Vietnam, en particulier l’objectif de développement vert et durable, en prêtant attention aux questions de bien-être, de protection sociale, d’environnement et de zéro émission nette d’ici 2050.

Ils se sont déclaré prêts à soutenir et à accompagner le Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d’ici 2045. – VNA