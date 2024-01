Binh Duong, 10 janvier (VNA) - L'usine LEGO, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, devrait entrer en activité en 2024, a déclaré Preben Elnef, vice-président du groupe LEGO et directeur général de LEGO Manufacturing Vietnam, lors de sa rencontre du 9 janvier avec le président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Vo Van Minh.

Le président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Vo Van Minh, (droite) et Preben Elnef, vice-président du groupe LEGO et directeur général de LEGO Manufacturing Vietnam. Photo : VNA

Preben Elnef a déclaré que le projet LEGO devrait franchir une phase importante en 2024, passant de la planification à la production. Le groupe a coopéré avec des partenaires pour assurer une connexion au réseau 110 kV et déployer des systèmes d'énergie solaire pour la production afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette. Il ne s'agit pas seulement d'un engagement en faveur d'une production efficace, mais également d'une contribution positive à l'environnement, a-t-il déclaré.La construction de l'usine LEGO a débuté en novembre 2022 dans le parc industriel Vietnam-Singapour III, dans la province méridionale de Binh Duong. Le projet devrait créer des milliers d’emplois une fois mis en service, contribuant ainsi au développement industriel durable de la province.Le président Vo Van Minh a souligné l'intérêt du gouvernement local pour ce projet. Il a également salué l'avancement du projet, s'engageant à soutenir et à résoudre toutes les difficultés pour garantir que le groupe LEGO dispose de l'environnement le plus favorable pour opérer dans la localité.Une coopération étroite entre le gouvernement et les entreprises apporte non seulement des avantages économiques, mais représente également un pas en avant positif pour un environnement d'investissement de plus en plus favorable à Binh Duong, a-t-il ajouté. - VNA