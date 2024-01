Sydney, 30 janvier (VNA) – Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a annoncé le 29 janvier que l'Australie s'est engagée à verser 35 millions de dollars australiens (23,08 millions de dollars américains) pour poursuivre le partenariat policier fructueux entre la police fédérale australienne et la police nationale du Timor Orientale (PNTL).



Le financement soutiendra les services de police qualifiés et professionnels au Timor Oriental par le biais du Programme de développement de la police du Timor oriental (TLPDP).



Au cours de sa 20e année d’activité, le TLPDP a contribué à développer les compétences et les capacités de la police nationale du Timor Oriental pour détecter, perturber, dissuader et répondre à la criminalité et à l’instabilité.



Selon l’annonce du DFAT, cette nouvelle phase de soutien placera explicitement les principes de la police de proximité au cœur du partenariat et se concentrera sur la réponse aux besoins des femmes, des enfants et des personnes vulnérables.



Il renforcera également la préparation de la police pour répondre aux catastrophes et aux crises naturelles, améliorera les principaux systèmes informatiques et de communication, renforcera les capacités maritimes et médico-légales et luttera contre la criminalité transnationale grave et organisée.



Le ministre australien du Développement international et du Pacifique, Pat Conroy, a déclaré que l'Australie s'engageait à travailler avec le Timor Oriental pour fournir des services de police qualifiés et professionnels qui contribuent à un Timor Oriental stable et sûr.



« Ce programme de longue date n’est qu’une démonstration de l’engagement de l’Australie en faveur d’un avenir stable, prospère et sûr pour la population du Timor Oriental », a-t-il déclaré.



Selon le DFAT, l’Australie reste le plus grand partenaire de développement et de sécurité du Timor Oriental et contribuera à environ 118 millions de dollars d’aide au développement en 2023-2024.- VNA

source