Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon des experts agricoles et des chercheurs, afin d’atteindre en 2024 une valeur plus élevée des exportations de produits agricoles et d’établir de nouveaux records dans les exportations, le Vietnam doit se concentrer davantage sur l'investissement dans la transformation en profondeur des produits agricoles pour améliorer leur compétitivité.

Récemment, un rapport de l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) a montré que la production vietnamienne de poivre en 2024 devrait atteindre 170 000 tonnes, soit une baisse de 10,5% par rapport à 2023. Cependant, il est prévu que 2024 sera une bonne année pour la filière en raison de la hausse des prix.

En 2023, les exportations vietnamiennes de poivre ont atteint plus de 264 000 tonnes, pour une valeur de 905 millions de dollars, soit une augmentation de 13,5 % en volume, mais une diminution de 8 % en valeur. Cela montre qu'outre la question des prix, l'augmentation de la transformation est également une question sur laquelle cette industrie doit se concentrer. Surtout, il est nécessaire d'augmenter encore le taux d'exportation de poivre transformé par rapport au niveau actuel, d'environ 30 %.

Quant au café, un représentant de l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA) a précisé que les importateurs du monde entier se tournaient également vers le Vietnam. En juin 2023, pour la première fois dans l’histoire, les gens n’avaient plus de café à vendre. Selon les prévisions, les exportations nationales de café atteindront continuellement de nouveaux sommets en 2024.

Selon Phan Minh Thong, président du conseil d'administration de la société par actions Phuc Sinh, leader dans l'exportation de café et de poivre vers des marchés vastes et exigeants, pour un développement durable de l'industrie vietnamienne du café et du poivre, il est nécessaire de continuer à investir fortement dans le traitement en profondeur. « Nous devons prêter attention à la technologie, à la transformation en profondeur car c'est le point clé pour que le Vietnam puisse exporter des produits agricoles de plus grande valeur", a-t-il partagé.

Outre les produits agricoles, l'évolution vers la transformation en profondeur pour accroître la compétitivité est également clairement visible dans les exportations de produits aquatiques, notamment crevettes.



Selon Mme Kim Thu, experte du marché des crevettes de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les produits transformés à haute valeur ajoutée représentent actuellement 40 à 45 % de la valeur annuelle totale des exportations de crevettes. Le niveau général de transformation des entreprises vietnamiennes de l’industrie crevettière se situe également à un niveau élevé dans le monde. Il s’agit d’un grand avantage concurrentiel du Vietnam. Avec une technologie de transformation de plus en plus développée et une demande croissante des marchés, le développement de produits à forte valeur ajoutée sera fortement encouragé dans un avenir proche.

Quant à l'industrie des fruits et légumes, Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a constaté que pour devenir une puissance d'exportation de fruits et légumes en Asie du Sud-Est et dans le monde, le Vietnam devrait s’améliorer dans divers domaines, dont la transformation en profondeur. La capacité actuelle de transformation des fruits et légumes du Vietnam n'atteint que 25 % du chiffre d'affaires total des exportations de fruits et légumes. Dans de nombreux autres pays dotés d’atouts en matière d’exportation de fruits et légumes, le taux de transformation en profondeur est de 50 %. - VNA