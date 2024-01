Les robots Mr SAM seront déployés au King Chulalongkorn Memorial Hospital en mars 2024 (Photo : bangkokpost.com)

Bangkok, 19 janvier (VNA) – L'hôpital King Chulalongkorn Memorial et la Croix-Rouge thaïlandaise ont déployé des robots pour accélérer le processus administratif dans son service ambulatoire, dans le but d'améliorer les services publics.Le Dr Chanchai Sittipunt, directeur de l'hôpital, et le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, ont déclaré que cinq des robots, appelés M. SAM, seraient déployés à partir de mars. Les robots prendront en charge certaines procédures d'enregistrement des patients, car ils sont équipés pour prendre des photos qui faciliteront le processus d'admission. Ils peuvent également reprogrammer les rendez-vous des patients enregistrés.Pendant ce temps, le professeur associé Dr ML Kornkiat Sanitwong, directeur adjoint de l'hôpital, a souligné que l'on pense que l'introduction de M. SAM accélérera les services de l'hôpital.Il a souligné que les robots jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne, en particulier après la pandémie de COVID-19, car ils contribuent à réduire le risque d'infection et à alléger la charge de travail du personnel médical et des médecins. - VNA