Hanoi (VNA) - La nouvelle politique des visas du Vietnam entrée en vigueur le 15 août 2023 supprime non seulement le « goulot d'étranglement des visas » pour les touristes venant au Vietnam, mais contribue également à connecter le marché touristique vietnamien aux voyages internationaux.

La nouvelle politique des visas du Vietnam entrée en vigueur le 15 août 2023 supprime le « goulot d'étranglement des visas » pour les touristes venant au Vietnam. Photo : VNA

En particulier, la durée du visa électronique (e-visa) a été augmentée de 30 à 90 jours, avec un nombre illimité d'entrée et de sortie, créant ainsi une commodité pour les groupes des touristes nationaux et étrangers et le tourisme MICE (de l’acronyme anglais "meetings, incentives, conferences & exhibitions", qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conventions et expositions").



Ha Linh, spécialiste de l'aide aux clients pour réserver des visites à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le visa électronique prolonge non seulement la durée du séjour, mais favorise également la numérisation du secteur du tourisme.

Partageant le même avis, M. Thanh Dat, guide touristique à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle politique de visa électronique, le nombre de groupes de visiteurs à la recherche d'itinéraires et de destinations touristiques au Vietnam a augmenté considérablement.



Récemment, l'ambassade du Japon à Hanoï et le consulat général à Hô Chi Minh-Ville ont récemment annoncé qu'ils délivreraient des visas électroniques aux groupes de touristes vietnamiens à partir de novembre 2023. Ce type de visa est délivré par voie électronique, pour un séjour de courte durée, une entrée unique à des fins touristiques dans un délai de 15 jours et n'est délivré qu'aux titulaires d'un passeport vietnamien vivant au Vietnam.

La nouvelle politique de visa électronique facilite les voyageurs de groupe et le tourisme MICE. Photo : VNA

Mme Chung Thuy Chau, directrice des ventes de Viet Tourism Media Joint Stock Company (Viet Tourism) a estimé que la nouvelle politique de visa électronique facilite la demande de visa de groupe et attirera certainement plus de visiteurs, en particulier à la fin de l'année. Cela montre un signal positif pour la coopération visant à attirer des touristes bidirectionnels et multidirectionnels entre les agences de voyages vietnamiennes et japonaises, ainsi qu'entre le Vietnam et de nombreux autres pays et territoires.



Parallèlement, au troisième trimestre 2023, la Saigontourist Travel Services Company (Saigontourist Travel) a enregistré une croissance impressionnante du tourisme MICE dans le pays, de 10% par rapport à la même période de l'année dernière.

En plus d'augmenter le nombre de groupes de touristes, l‘envergure de chaque groupe a également augmenté de manière significative dans de nombreux groupes de touristes MICE, tant au niveau national qu'international, grâce aux conditions favorables de la nouvelle politique de visa électronique.



En particulier dans le marché d'Hô Chi Minh-Ville, Saigontourist Travel a pris en charge 230 groupes MICE nationaux avec un total de plus de 16.750 personnes et 48 groupes MICE à l'étranger avec un total de plus de 4.800.



Selon M. Vu Dinh Tuan, directeur de Saigontourist Travel Foreign Tourism, il est prévu qu'au cours des derniers mois de 2023, son agence continuera à servir le tourisme MICE à l'étranger avec 143 groupes, soit un total de 21.755 personnes. Les délégations MICE sont principalement concentrées sur un certain nombre de destinations comme la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie, Pékin et Shanghai (Chine), l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, l'Espagne... - VNA