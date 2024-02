Tourisme Infographic Hanoï récompensée dans deux catégories des prix TripAdvisor en 2024 Hanoï a été honorée dans deux catégories du Travelers’ Choice Best of the Best 2024 par TripAdvisor – la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde.

Tourisme Infographic Le Vietnam, pays le plus sûr à visiter en Asie La source d'information indépendante de premier rang sur les voyages, Traval Off Path, a classé le Vietnam comme le pays le plus sûr et le plus fascinant à visiter en Asie pour 2024.