Mobiliser la participation communautaire au développement du tourisme est également une solution efficace pour promouvoir le tourisme durable. Photo: nhandan.vn Hanoï (VNA) – La participation communautaire basée sur le partage des bénéfices entre les acteurs du développement touristique contribue non seulement à maintenir les contributions économiques à long terme et garantir également le soutien et l'encadrement nécessaires aux activités touristiques.

Ainsi, mobiliser la participation communautaire au développement du tourisme est également une solution efficace pour promouvoir le tourisme durable.

Aujourd’hui, lors de leurs voyages, outre visiter les sites pittoresques, les touristes souhaitent également explorer la culture locale et découvrir les activités de la vie quotidienne locale. Cela ne serait pas possible sans la participation de la communauté aux activités touristiques. En outre, mobiliser la participation communautaire au développement du tourisme est également une solution pour créer davantage de moyens de subsistance, à améliorer le niveau de vie des habitants locaux et à les sensibiliser à la préservation des ressources touristiques, de l'identité culturelle ainsi qu’à diversifier les produits touristiques du pays.

Le directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Son La, Tran Xuan Viet, a déclaré qu’après l’adoption de la planification du développement de la zone touristique nationale de Moc Chau d'ici 2020, avec une vision jusqu'en 2030, le Conseil populaire provincial avait publié de nombreuses résolutions spécifiques pour soutenir le développement du tourisme communautaire

Les habitants des districts de Moc Chau et Van Ho ont mis en œuvre de manière proactive des projets de développement du tourisme communautaire. Les comités populaires locaux ont organisé régulièrement des cours de formation pour introduire des ethnies locales sur les compétences professionnelles en matière de promotion du tourisme... Ainsi, Moc Chau est devenue un point positif en matière de tourisme communautaire, a déclaré le responsable.

À Sa Pa, dans la province de Lao Cai, pour promouvoir le développement du tourisme communautaire, les autorités locales a consacré les ressources budgétaires pour mettre en œuvre des projets de préservation et de promotion des valeurs culturelles des minorités ethniques.

Selon la cheffe de la Chambre de la culture et de l'information de la cité municipale de Sapa, Hoang Thi Vuong, pour les villages et hameaux ayant un potentiel de développement du tourisme communautaire, les autorités locales aidera des foyers locaux à participer à la chaîne d'approvisionnement du tourisme et des services, créant des emplois et des revenus durables issus du tourisme.

Photo: VNA Les modèles de tourisme communautaire doivent garantir l'harmonie des intérêts entre les entreprises et les habitants ainsi que donner la priorité aux intérêts des habitants, a-t-elle déclaré.

De son côté, Dr Vu An Dan, à la faculté de tourisme de Hanoi Open University, a déclaré que pour développer le tourisme communautaire, la préservation et la promotion des valeurs autochtones sont une question décisive. Les gens doivent comprendre vraiment la valeur des ressources naturelles et culturelles, bénéficier de l'exploitation touristique associée à ces valeurs et être conscients de les préserver, a-t-il indiqué. -VNA