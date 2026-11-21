An Giang (VNA) - Du métier à tisser à une offre touristique originale

Dans le hameau de Phum Soai, commune de Cu Phong, Mohamad, 68 ans, a consacré une grande partie de sa vie à préserver le tissage traditionnel du brocart de la communauté cham. Il perpétue ce métier transmis de génération en génération, depuis le traitement des fils jusqu'à la finition des étoffes. Des motifs traditionnels tels que les hamacs, les navettes, les lanternes, les dents de scie et les fleurs sont soigneusement reproduits sur chaque pièce de brocart, contribuant ainsi à préserver l'identité culturelle des Cham.

En 2000, il a pris l'initiative de moderniser les modèles et de diversifier les produits en créant notamment des sacs à main, des sacs à dos, des chapeaux et des porte-clés destinés aux visiteurs du village cham.

Mohamad souhaite faire découvrir plus largement le tissage traditionnel du brocart aux touristes. En 2024, la coopérative de tourisme communautaire du village cham de Chau Phong a été créée avec 11 membres, sous sa direction. Elle collabore avec des agences de voyages pour intégrer des activités de tissage aux circuits de découverte culturelle, permettant aux visiteurs de se familiariser avec les techniques traditionnelles, les motifs caractéristiques et l'identité culturelle de la communauté cham.

Des touristes découvrent et achètent des produits textiles traditionnels en brocart lors de leur visite au village cham de Chau Phong, dans la province d’An Giang. Photo : VNA

La commune de Chau Phong compte actuellement 5 646 Cham, répartis dans 1 269 foyers, principalement installés dans les hameaux de Chau Giang, Phum Soai et Hoa Long. La communauté conserve un riche patrimoine culturel, notamment la mosquée Mubarak, classée au patrimoine architectural et artistique national, les maisons traditionnelles en bois sur pilotis, le tissage du brocart, les rites liés aux différentes étapes de la vie ainsi que la gastronomie halal.

En mars 2023, le métier de tissage du brocart des Cham de Chau Phong a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement touristique associé à la préservation de cet artisanat traditionnel.

Développer une chaîne de valeur touristique

Afin de faire de la culture cham un levier de développement touristique durable, la commune de Chau Phong met en œuvre le projet intitulé « Développement du tourisme communautaire de Chau Phong selon une chaîne de valeur fondée sur l'identité culturelle de la communauté cham à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2035 ». Ce projet vise à créer des moyens de subsistance et à améliorer les revenus de la population locale.

La commune prévoit de lancer à titre pilote le circuit « Une journée dans la peau d'un habitant cham », qui permettra aux visiteurs de découvrir une mosquée, de prendre un repas dans une maison traditionnelle sur pilotis, de s'initier au tissage du brocart, de porter des costumes traditionnels et de participer à des échanges culturels.

Par ailleurs, le programme « Sur les traces du patrimoine au bord du fleuve Hau » reliera Chau Doc au village cham de Chau Phong par voie fluviale. Il combinera la visite de villages flottants, la découverte de la gastronomie locale et l'exploration des produits emblématiques de la région.

Le tissage du brocart : une caractéristique unique des motifs et des techniques de tissage traditionnelles du peuple Cham de Giang. Photo : VNA

D'ici 2030, Chau Phong ambitionne d'accueillir 60 000 visiteurs par an, dont 8 000 touristes étrangers, et de générer 27 milliards de dôngs (un million de dollars) de recettes touristiques annuelles. À l'horizon 2035, la commune vise 150 000 visiteurs par an, dont 25 000 touristes internationaux, et des recettes touristiques annuelles de 105 milliards de dôngs.

Parallèlement au tissage du brocart, les maisons traditionnelles en bois sur pilotis des Cham sont également appelées à devenir des hébergements communautaires. Les visiteurs pourront y séjourner, partager des repas avec les familles cham, découvrir leur mode de vie et participer directement à différentes activités culturelles.

En associant le développement touristique à la préservation du patrimoine et aux moyens de subsistance de la communauté, Chau Phong entend faire de l'identité culturelle cham un atout distinctif pour attirer les visiteurs et générer de nouvelles sources de revenus pour la population. Cette orientation permettra également de préserver, de transmettre et de valoriser durablement les traditions culturelles locales. - VNA