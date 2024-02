Les délégués observent une minute de silence en mémoire de Mme Merle Ratner. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé le 16 février une cérémonie commémorative en hommage à Mme Merle Ratner, activiste américaine anti-guerre et amie des mouvements de gauche, aussi une amie proche du Vietnam, décédée le 5 février dernier.

La cérémonie s'est déroulée en présentiel à Hanoï et en ligne aux États-Unis, avec la participation de représentants de plusieurs départements, ministères, secteurs, agences et organisations du Vietnam, ainsi que de son mari, le professeur Ngo Thanh Nhan, et de ses amis.

S'exprimant lors de cet événement, Le Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a exprimé sa tristesse face au décès de Mme Merle Ratner suite à un accident de la route le 5 février à New York, aux États-Unis.

Il a rappelé les contributions de Mme Merle Ratner aux mouvements d'opposition à la guerre américaine au Vietnam, à la reconstruction nationale du Vietnam après la guerre et au soutien des victimes de l'agent orange/dioxine.

Mme Merle Ratner, née en 1956, était une militante de gauche de premier plan aux États-Unis, qui a participé aux mouvements d'opposition à la guerre américaine au Vietnam dès l'âge de 13 ans. Merle Ratner a été très active dans les manifestations contre la guerre américaine au Vietnam depuis la fin des années 1960.

Entre 1976 et 1979, animée par un profond amour pour le Vietnam, elle a déployé de nombreux efforts pour promouvoir le processus de normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que pour soutenir de nombreuses activités internationales au Vietnam.

En tant que cofondatrice et coordinatrice de la Campagne de secours et de responsabilité de l'agent orange au Vietnam (VAORRC) basée aux États-Unis, Merle Ratner a accompagné et aidé le peuple vietnamien à guérir les blessures de la guerre, s'efforçant inlassablement de mobiliser des organisations et des individus pour soutenir et demander justice pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange/dioxine. Elle a reçu l'Ordre de l'amitié en 2016, le prix "Pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange" en 2013 et la médaille "Pour le développement de la femme vietnamienne" en 2010.

Pour l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Mme Merle est une amie et une camarade loyale et sincère. Elle était toujours prête à soutenir l'Union et ses organisations membres dans l'organisation d'activités de paix, de solidarité et d'amitié avec des amis de gauche et le Parti communiste des États-Unis.

Lors de la cérémonie commémorative, les délégués ont observé une minute de silence en mémoire de Mme Merle Ratner et ont adressé leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, tout en exprimant leur gratitude pour les sentiments et les contributions de Mme Merle Ratner au Vietnam. -VNA