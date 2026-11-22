Hanoï (VNA) – Au Vietnam, les villages de métiers traditionnels constituent un patrimoine culturel vivant. Ils font vivre des millions de personnes et contribuent fortement à l’identité des territoires. Face aux nouveaux défis économiques et technologiques, ils sont toutefois appelés à renforcer leur compétitivité et à s’engager dans un développement durable, sans renoncer à leurs savoir-faire ancestraux. À l’approche de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, la VNA s’est entretenue avec Ha Thi Vinh, vice-présidente de l’Association des villages de métiers du Vietnam et présidente de l’Association de l’artisanat et des villages de métiers de Hanoï, sur les enjeux et les perspectives de ce secteur.

Ha Thi Vinh a rappelé que le Vietnam comptait environ 5 000 villages de métiers, qui emploient des millions de personnes et contribuent à la préservation du patrimoine culturel ainsi qu’au développement des industries culturelles. À Hanoï, quelque 1 350 villages exercent une activité artisanale, dont 337 villages de métiers traditionnels officiellement reconnus par les autorités municipales. Particulièrement actifs dans le domaine de l’artisanat d’art, ces villages sont à la fois des lieux de production et des dépositaires de la mémoire culturelle et historique de la capitale.

Dans la commune de Hong Dan, province de Ca Mau (Sud), près de 300 foyers perpétuent des métiers artisanaux traditionnels tels que la forge, le tissage de nattes, la menuiserie et la fabrication de gâteaux traditionnels, faisant vivre environ 1 500 travailleurs locaux. Photo : VNA

Selon elle, les politiques et résolutions adoptées par le Parti et l’État, notamment la Résolution n° 80 sur le développement de la culture, offrent un cadre favorable à la préservation des savoir-faire traditionnels et à l’innovation. Le Comité du Parti de Hanoï considère d’ailleurs les villages de métiers comme l’un des cinq piliers des industries culturelles de la capitale.

La transformation numérique constitue un autre levier essentiel. Ha Thi Vinh a souligné que les villages de métiers devaient s’adapter aux nouvelles méthodes de production, de commercialisation et de promotion. Au-delà des foires et des expositions traditionnelles, les artisans disposent désormais de nouveaux canaux pour toucher une clientèle plus large, grâce aux plateformes de commerce électronique et aux réseaux sociaux, notamment TikTok Shop et Facebook. L’Association des villages de métiers du Vietnam collabore avec ces plateformes pour accompagner les artisans et les entreprises dans la vente en ligne, la création de contenus promotionnels et la maîtrise des outils numériques.

Les artisanes de l’atelier de Vietnam Luxury Gift Group Company Limited, situé dans le village de potiers de Bat Trang, réalisent un travail qui exige un grand savoir-faire, des techniques élaborées et une grande précision à chaque étape. Photo : VNA

Ha Thi Vinh a insisté sur la nécessité de former des personnes capables de communiquer efficacement, de réaliser des vidéos attractives et de mettre en récit l’histoire des produits. Car les objets artisanaux ne se limitent pas à leur fonction utilitaire : ils sont aussi porteurs d’une histoire, de traditions et de savoir-faire que les outils numériques permettent de mieux faire connaître et apprécier aux consommateurs.

Le tourisme constitue une autre voie prometteuse pour valoriser ce patrimoine. Selon Ha Thi Vinh, l’Association des villages de métiers du Vietnam, les autorités locales et les artisans multiplient les initiatives pour faire connaître l’histoire des villages, leurs techniques de fabrication et les traditions transmises de génération en génération.

Le développement d’expériences touristiques au cœur des villages permet aux visiteurs de découvrir les ateliers, de s’initier aux savoir-faire locaux et de mieux comprendre la vie des habitants. En associant ces visites à la gastronomie, aux sites touristiques et aux activités culturelles traditionnelles, les villages peuvent enrichir leur offre, prolonger les séjours et accroître les retombées économiques pour les communautés locales. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des techniques artisanales uniques, partager des moments du quotidien des habitants, savourer des spécialités locales et s’imprégner de coutumes ancestrales. Autant d’expériences qui font le charme et la richesse culturelle de chaque village.

En attirant davantage de visiteurs, les villages de métiers génèrent de nouvelles sources de revenus, qui peuvent à leur tour soutenir la préservation du patrimoine et le développement durable de l’artisanat traditionnel. – VNA