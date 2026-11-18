Hanoï (VNA) – Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a rencontré le 17 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine, Liao Lin, président du conseil d’administration de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), afin d’échanger sur les perspectives de coopération en matière de mobilisation de capitaux, de financement de projets et de renforcement de la connectivité financière entre les deux pays.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la mission en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, qui participe à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et mène plusieurs activités bilatérales.

Lors de l’entretien, Ngo Van Tuan a salué les solides capacités financières de l’ICBC, son réseau international et son expérience dans le financement du commerce, la mobilisation de capitaux et le financement de projets. Il a également souligné la contribution de cette banque au soutien des entreprises, au développement des échanges commerciaux et des investissements, ainsi qu'au financement de projets au Vietnam.

Abordant les besoins en mobilisation des ressources au service du développement, le ministre a invité l’ICBC à poursuivre le partage d’informations sur les marchés et de son expertise en matière de mobilisation de capitaux à l’international, tout en facilitant la mise en relation avec des investisseurs. Dans ce cadre, l’étude des différentes options de coopération doit prendre soigneusement en compte le coût du capital, les échéances et la gestion des risques, afin de garantir l’efficacité de l’utilisation des capitaux et la sécurité de la dette publique.

Dans le domaine des infrastructures, Ngo Van Tuan a salué l’intérêt de l’ICBC pour les projets de transport et de liaisons ferroviaires entre le Vietnam et la Chine. Il a proposé à la banque de participer à l’élaboration de solutions financières et de mécanismes de financement adaptés aux besoins réels, conformes à la législation en vigueur et aux plans approuvés par les autorités compétentes.

De son côté, Liao Lin s’est félicité des perspectives de développement du Vietnam et a réaffirmé la volonté de l’ICBC de renforcer sa coopération avec le ministère vietnamien des Finances. "La banque est prête à mettre à profit ses atouts en matière de structuration financière, de financement de projets et de fourniture de services financiers transfrontaliers afin d’accompagner ses partenaires vietnamiens et de contribuer ainsi au développement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays », a déclaré le président de l’ICBC.

Les deux parties ont également examiné plusieurs pistes de coopération dans le financement de projets et la mobilisation de capitaux sur les marchés internationaux par le biais d’émissions obligataires. Elles sont convenues de maintenir une coordination régulière entre leurs points focaux afin d’approfondir les dossiers de coopération et de consolider la connectivité financière entre le Vietnam et la Chine. -VNA