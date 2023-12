Céérémonie de remise du record vietnamien pour la préparation du plus grand nombre de gâteaux à base de riz et de riz gluant. Photo: VNA Céérémonie de remise du record vietnamien pour la préparation du plus grand nombre de gâteaux à base de riz et de riz gluant. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) - Le 13 décembre, dans le cadre du Festival international du riz vietnamien 2023, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) a remis un record vietnamien pour la préparation du plus grand nombre de gâteaux à base de riz et de riz gluant, avec 200 gâteaux, au Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Hau Giang.

Les 200 gâteaux comprennent des plats tels que le banh chung (gâteau carré de riz gluant farci de viande et de haricots verts), le banh day (gâteau rond et plat fait de farine de riz gluant), le banh xèo, le banh da lon (gâteau à la vapeur)...

Selon Le Minh Dung, directeur du Centre de promotion du tourisme de la province de Hau Giang, l'événement a réuni 40 artisans culinaires et chefs professionnels représentant les districts, les villes et les villages de la province de Hau Giang, ainsi que des villes et provinces voisines comme Can Tho, Kien Giang, Ben Tre, Vinh Long.



L'établissement de ce record vise à protéger les droits d'auteur des desserts à base de riz et de riz gluant. Cet événement contribue à rehausser le prestige et la position de la province, à promouvoir la cuisine et les spécialités locales, à lier la gastronomie au tourisme et à attirer les touristes nationaux et internationaux. -VNA