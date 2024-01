Hung Yên (VNA) – L’agence de sécurité d’enquête du Département de la sécurité publique de la province de Hung Yên a décidé de lancer une procédure pénale et a placé en détention provisoire un homme dans cette localité pour propagande contre l’Etat, a-t-elle fait savoir mardi 30 janvier.

Pham Van Cho menotté après son arrestation. Photo : VNA

Pham Van Cho, âgé de 60 ans et domicilé dans l’hameau de Huong Dao, commune de Lac Dao, district de Van Lâm, a été interpellé pour "fabrication, stockage, diffusion d’informations, de documents et de produits culturels ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 117 du Code pénal.L’expertise des clips vidéo qu’il a postés sur les réseaux sociaux montre qu’il a diffusé des informations et des images dans le but de dénigrer les collectivités publiques, d’appeler à l’opposition au pouvoir populaire, de diffamer et de porter atteinte aux intérêts de l’Etat, aux intérêts légitimes des groupements ou des particuliers, d’insulter les dirigeants, les personnalités et les héros nationaux, en violation du point c, alinéa 1, de l’article 16 de la Loi sur la cybersécurité, a indiqué l’agence de sécurité d’enquêteL’homme a reconnu devant les enquêteurs qu’il avait administré et utilisé des comptes Facebook "Cho Pham Van" et "Nguyên Minh Tân" pour diffuser en streaming live, publié et partagé des clips vidéo portant gravement atteinte au Parti, à l’Etat et les dirigeants vietnamiens.L’agence de sécurité d’enquête du Département de la sécurité publique de la province de Hung Yên continue à consolider le dossier de l’affaire pour traiter l’affaire conformément à la loi. – VNA