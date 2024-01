Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, fin 2023, le Vietnam avait attiré 39 140 projets d'investissement direct étranger (IDE), d’un capital social total de 468,917 milliards de dollars.



Les 10 localités attirant le plus d’IDE sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Hai Phong, Bac Ninh, Thanh Hoa, Long An et Quang Ninh.



Hô Chi Minh-Ville arrive en tête, avec 12 398 projets et 57,632 milliards de dollars de fonds, représentant respectivement 31,67 % et près de 13 % du total national. Hanoï se classe deuxième avec 7 363 projets cumulant un capital social total de 41,170 milliards de dollars, respectivement 18,8% et 8,77%.

Rien qu’en 2023, le Vietnam a attiré 36,6 milliards de dollars de capitaux étrangers. Hô Chi Minh-Ville occupe toujours la première position avec 5,85 milliards de dollars, représentant près de 16 % du total.



Le Vietnam est non seulement une destination d'investissement attrayante, mais il investit également de manière proactive et active à l'étranger, y compris dans des économies développées telles que les États-Unis, le Canada. .. et dans des domaines industriels nouveaux, a informé le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong lors de la récente "Conférence pour résumer les travaux en 2023 et déployer les tâches de 2024” du ministère.



Le Vietnam a fortement encouragé l'innovation, l'économie numérique, la croissance verte, l'économie circulaire, les nouveaux secteurs économiques tels que la fabrication de puces, les semi-conducteurs, l'agriculture de haute technologie... - VNA