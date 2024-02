Cérémonie inaugurale du Salon international du vêtement, des textiles et des technologies textiles du Vietnam 2024. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international du vêtement, des textiles et des technologies textiles du Vietnam 2024 (Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies – VIATT) s’est ouvert mercredi 28 février à Hô Chi Minh-Ville.

VIATT 2024 de trois jours compte plus de 500 stands de plus de 400 entreprises nationales et étrangères en provenance de 16 pays et territoires à travers le monde.

Organisé pour la première fois au Vietnam, VIATT 2024 crée des conditions favorables pour que des entreprises du secteur du textile et de l'habillement au Vietnam puissent tisser des liens avec des entreprises internationales.



En particulier, VIATT est un événement du réseau Texpertise de Messe Frankfurt, qui rassemble des sujets, tendances et événements actuels autour du secteur textile et connecte plus de 500.000 personnes du monde entier.



Dans le cadre du VIATT 2024, sont prévus des défilés de mode et environ 14 séminaires thématiques. Les visiteurs découvriront également des techniques de teinture naturelle et de recyclage de vêtements.

Le secteur de l'habillement et du textile s'est fixé un objectif de 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation cette année, en hausse de 10 % sur un an.



Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), les exportations de vêtements et de textiles ont atteint l'année dernière 39,5 milliards de dollars, en baisse de 10 % sur un an.

En 2023, les produits textiles et vestimentaires vietnamiens étaient exportés vers 104 pays et territoires, soit un nombre record. Les principaux marchés des exportations vietnamiennes de vêtements et de textiles étaient les États-Unis, le Japon, l'Union européenne (UE), la République de Corée, la Chine et l'Asie du Sud-Est, ainsi que de nouveaux marchés tels que l'Afrique et la Russie. -VNA