Chea Kimtha, ambassadrice du Cambodge au Vietnam, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Hanoï et l’Association d'amitié Vietnam-Cambodge des anciens soldats volontaires du Front 479 de la région de Hanoï ont organisé, le 6 janvier, une rencontre à l’occasion des 45 ans de la Victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest de la Patrie et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier).



Étaient présents Chea Kimtha, ambassadrice du Cambodge au Vietnam ; le général Do Ba Ty, ancien vice-président de l'Assemblée nationale ; le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong ; des généraux, héros des Forces armées populaires, des délégués internationaux ; 200 vétérans, anciens soldats volontaires et anciens experts vietnamiens ayant combattu ou travaillé au Cambodge ; ainsi que des étudiants cambodgiens.



Lors de la rencontre, les anciens soldats volontaires et anciens experts vietnamiens ont raconté leurs souvenirs de la guerre de défense de la frontière sud-ouest de la Patrie, des combats aux côtés des Cambodgiens pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot...



A cette occasion, les organisateurs ont offert 50 cadeaux à des vétérans, d'anciens soldats volontaires, d'anciens experts et des représentants des étudiants cambodgiens au Vietnam.-VNA