L'ambassadeur Dang Hoang Giang (droite) et le vice-président de l'Assemblée nationale de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu. Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a rencontré le 18 juillet le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu, en marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable.



Dang Hoang Giang a salué les relations entre les deux pays ainsi que la bonne coopération entre leurs organes législatifs, notamment dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP).



Le diplomate vietnamien a souhaité que la Tanzanie envoie une délégation à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP qui aura lieu en septembre prochain au Vietnam.



Il a également appelé le gouvernement et l’AN de Tanzanie à continuer de soutenir la communauté et les entreprises vietnamiennes sur leur sol.



De son côté, Mussa Azzan Zungu a déclaré que le gouvernement et l'AN de Tanzanie prêtaient toujours attention et créaient les meilleures conditions possibles pour la communauté et les entreprises vietnamiennes dans ce pays.-VNA