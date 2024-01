Le président Vo Van Thuong et son homologue indonésie n Joko Widodo ont assisté le 12 janvier à Hanoï, un programme d'arts martiaux et de musique. Photo : VNA

Un numéro d'arts martiaux interprété par des athlètes, des soldats et des artistes de l'Armée populaire vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï, 12 janvier (VNA) – Le président Vo Van Thuong et son homologue indonésien Joko Widodo ont assisté le 12 janvier à Hanoï, un programme d'arts martiaux et de musique interprété par des athlètes, des soldats et des artistes de l'Armée populaire vietnam ienne.L'événement, qui s'inscrit dans le cadre d'une visite d'État au Vietnam du dirigeant indonésien, comprenait des représentations de Pencak Silat, un art martial traditionnel de la nation de l'archipel.Pencak Silat est entré au Vietnam en 1989 et est devenu l'une des forces du Vietnam lors des grands tournois sportifs en Asie du Sud-Est et dans le monde.Les arts martiaux traditionnels du Vietnam ont également été pratiqués en présence des deux présidents et hauts fonctionnaires.Les participants ont également pu assister à des spectacles de chants et de danses traditionnels des deux pays.Plus tôt dans la journée, le président Vo Van Thuong a organisé une cérémonie de bienvenue et s'est entretenu avec le président Joko Widodo.- VNA