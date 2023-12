Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a récemment révélé des améliorations pour plusieurs banques, à la suite de sa décision de relever la note de crédit nationale du Vietnam à BB avec une perspective à long terme de «stable».Il a relevé les notes de défaut des émetteurs en devises à long terme de trois grandes banques, à savoir VietinBank, Vietcombank et Agribank, de BB à BB avec une perspective «stable». De plus, la cote de crédit de la Military Bank (MB) a également été élevée à BB avec une perspective «stable».Avec l'amélioration de l'environnement des affaires, Fitch Ratings a également relevé les scores de l'environnement opérationnel du système bancaire vietnamien, prévoyant que l'économie continuera de se redresser et de croître de manière robuste à moyen terme.Les conditions de crédit se sont progressivement assouplies depuis le début de cette année, grâce à des mesures de politique monétaire décisives et appropriées. Dans le même temps, Fitch prévoit que l'efficacité financière du secteur bancaire vietnamien se rétablira l'année prochaine, soutenue par la demande croissante de crédit et l'amélioration des marges nettes d'intérêt des banques commerciales.Le ratio des prêts non performants devrait également s’améliorer à mesure que l’économie rebondit. Fitch prévoit une croissance du PIB de 6,3% pour le Vietnam en 2024. De plus, des indicateurs de qualité d'actifs stables et une rentabilité améliorée contribuent à l'amélioration des notations de crédit de ces banques.Dr Vo Tri Thanh, membre du Conseil consultatif national de politique financière et monétaire, a déclaré que cette mise à niveau était importante car elle permet aux banques d'accéder plus facilement aux sources de financement internationales, ce qui entraîne des économies grâce à l'obtention de capitaux à des taux d'intérêt plus favorables.Il a déclaré qu'avec la notation de crédit actuelle, il était nécessaire d'améliorer encore la santé financière, la position et la marque pour renforcer la confiance des investisseurs, élargir les opportunités commerciales et progresser les perspectives commerciales. -VNA