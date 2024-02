L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur et le chef de la délégation des pays de l'ASEAN à New York (États-Unis) a rencontré le 6 février Alounkeo Kittikhoun, ancien ministre du Bureau du Premier ministre lao, envoyé spécial de l'ASEAN sur la question du Myanmar, pour informer et échanger des informations et promouvoir des mesures concernant la situation dans ce pays.

Les pays de l'ASEAN ont tous salué les efforts de l'envoyé spécial de l'ASEAN sur la question du Myanmar, affirmant qu'ils continueraient à coopérer et à soutenir l'envoyé spécial pour mener à bien sa mission, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est.

S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné que le Vietnam soutenait et appréciait hautement le Laos dans son rôle de président de l'ASEAN et l'envoyé spécial dans la promotion des dialogues et la recherche des solutions pacifiques et durables, ainsi que les efforts de l'ASEAN en matière d'aide humanitaire au Myanmar.

L'ambassadeur a affirmé que les parties concernées au Myanmar devraient mettre en œuvre pleinement et efficacement le Consensus en cinq points approuvé par l'ASEAN, dont la plus haute priorité était de mettre fin à la violence et d'assurer l'accès humanitaire à toutes les personnes, créant un environnement favorable pour promouvoir un dialogue inclusif et la réconciliation. La communauté internationale doit renforcer sa coopération avec l'ASEAN et les agences des Nations Unies pour coordonner les activités de secours humanitaire, en veillant à ce que les secours parviennent aux personnes en difficulté, en particulier aux femmes et aux enfants.

Au cours de ce processus, la communauté internationale doit garantir le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité du Myanmar, a-t-il souligné.

Le poste de l'envoyé spécial de l'ASEAN au Myanmar a été établi sur la base du Consensus en cinq points approuvé par l'ASEAN le 24 avril 2021, selon lequel l'envoyé spécial de l'ASEAN joue le rôle de créer des conditions favorables pour promouvoir le processus de dialogue au Myanmar, avec le soutien du Secrétariat de l'ASEAN. - VNA