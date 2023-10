Phnom Penh, 27 octobre (VNA) - Une conférence sur le renforcement de la coopération commerciale entre le Vietnam et le Cambodge en 2023 s'est ouverte le 26 octobre à Phnom Penh, dans le cadre du Salon de la défense et de la production économique Vietnam-Cambodge 2023 (VIDEX 2023).

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai. Photo : VNA

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a déclaré que l'événement devrait promouvoir l'amitié, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux parties, créant ainsi des opportunités de rencontre et d'échange pour les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes.Selon Do Thanh Hai, la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement est une priorité dans la politique extérieure des deux pays. Le nouveau gouvernement cambodgien, dirigé par le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet, s’intéresse à la promotion des opportunités de coopération entre les deux parties.Le secrétaire d'État adjoint au ministère du Commerce du Cambodge, Nam Lynal, a déclaré que la conférence avait créé de nombreuses occasions pour les participants des secteurs public et privé des deux pays d'échanger des idées et des informations sur la promotion du commerce et d'introduire des mesures visant à créer de nouvelles forces motrices pour les relations fructueuses entre le Vietnam et le Cambodge.Les représentants des agences de gestion et des milieux d'affaires des deux pays présents à la conférence ont discuté de la promotion et des relations commerciales. Ils ont également partagé les difficultés, les opportunités et les défis en matière d'investissement et d'activités commerciales sur le marché cambodgien tout en proposant des solutions pour créer des conditions favorables au commerce et à l'investissement entre le Vietnam et le Cambodge, en particulier les activités commerciales dans les zones frontalières des deux pays afin de stimuler le développement socio-économique des deux pays.- VNA