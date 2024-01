Le président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Vientiane, 8 janvier (VNA) – Dans une démarche définitive vers l'autonomie économique, le président lao Thongloun Sisoulith s'est engagé à remodeler l'économie, en se concentrant sur l'indépendance et la propriété locale.L'annonce a été faite lors d'une récente réunion du secteur financier à Vientiane, où il a exposé les défis économiques qui affligent actuellement le pays.L'économie, a souligné Thongloun Sisoulith, se caractérise par une forte dépendance aux importations et une vulnérabilité prononcée aux chocs extérieurs. Il a souligné que même si une économie lao n’implique pas une autosuffisance absolue, elle souligne l’importance de l’utilisation efficace des ressources naturelles du pays et des zones potentielles pour atténuer cette dépendance aux importations.Le dirigeant a plaidé en faveur d’une commercialisation durable des ressources naturelles du pays et de l’expansion des exportations lao vers un marché mondial plus large. Il a également souligné l'importance des capitaux, de la technologie et du savoir-faire étrangers dans la valorisation des ressources locales.Décrivant la finance comme la bouée de sauvetage d'une économie, Thongloun Sisoulith a appelé à une meilleure collecte des recettes et à des dépenses judicieuses. Il a également appelé à une diversification des risques monétaires et à une approche prudente en matière d'emprunt pour éviter une accumulation insoutenable de dettes.Il a prévenu que la dépendance à l'égard de l'emprunt ou de la vente d'obligations pour assurer le service de la dette ne ferait que dégénérer en un endettement supplémentaire, déclenchant potentiellement une catastrophe économique. - VNA