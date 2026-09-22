Lai Chau veut développer sa filière du ginseng grâce à une coopération vietnamo-sud-coréenne

Lai Chau (VNA) - L’Association du ginseng de la province de Lai Chau a organisé, le 20 septembre, une rencontre avec l’Association des entreprises Vietnam-République de Corée afin de promouvoir la coopération dans la recherche, la production, la transformation et la commercialisation du ginseng local. L’initiative vise à valoriser cette plante médicinale et à renforcer la présence de ses produits sur les marchés vietnamien et international.

À cette occasion, les représentants de l’association provinciale ont présenté le bilan de ses activités et ses orientations de développement. Celle-ci compte actuellement 68 membres, parmi lesquels des entreprises, des coopératives et des ménages producteurs de ginseng. Les plantations de ginseng de Lai Chau couvrent environ 152 hectares.

La création de l’association a permis de mettre en place un cadre de concertation et de coopération entre les organisations et les particuliers engagés dans la recherche, la production et la commercialisation du ginseng de Lai Chau. Elle vise à fédérer les acteurs de la filière, à renforcer la solidarité et l’entraide entre ses membres, ainsi qu’à défendre leurs droits et intérêts légitimes. Elle contribue également à améliorer l’efficacité des activités de production et de commercialisation et à soutenir le développement de la filière.

Ces dernières années, les membres de l’association ont progressivement pris des initiatives en matière de recherche et investi dans la transformation du ginseng. Plusieurs produits dérivés ont ainsi été mis sur le marché. Toutefois, le développement de ces produits reste encore en deçà du potentiel et de la valeur de cette plante médicinale précieuse.

Les discussions ont notamment porté sur les orientations à suivre pour développer les zones de culture du ginseng de Lai Chau et sur l’application des sciences et des technologies à sa production, à sa conservation et à sa transformation, afin d’accroître la valeur des produits. Les participants ont également examiné les possibilités de coopération entre les entreprises, les coopératives et les membres de l’association provinciale, d’une part, et l’Association des entreprises Vietnam-République de Corée ainsi que les experts sud-coréens, d’autre part.

Les domaines de coopération envisagées concernent notamment le transfert de technologies, la recherche et le développement de nouveaux produits, la transformation à plus forte valeur ajoutée, la construction d’une marque, la promotion du commerce et l’élargissement des débouchés du ginseng de Lai Chau. -VNA