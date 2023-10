Le Vietnam disposera d'un système portuaire moderne avec plusieurs « super ports ». Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Selon le Plan directeur sur le développement du système portuaire vietnamien pour la période 2021-2030, vision pour 2050, le Vietnam disposera d'un système portuaire moderne avec plusieurs « super ports ».



Selon l'Administration maritime du Vietnam, le système portuaire vietnamien compte actuellement 286 quais, d'une longueur totale de plus de 96 km, permettant un volume de fret de plus de 706 millions de tonnes de marchandises.



Selon le vice-ministre des Transports Nguyen Xuan Sang, le Vietnam formera deux clusters portuaires spéciaux pour accueillir les navires de transit international, que sont Lach Huyen (ville de Hai Phong, au Nord) et Cai Mep - Thi Vai (province de Ba Ria - Vung Tau, au Sud).



Selon le plan, au cours de la période 2020-2025, le cluster portuaire de Lach Huyen sera modernisé pour pouvoir accueillir des navires généraux d’un tonnage allant jusqu'à 50.000 tonnes, des porte-conteneurs jusqu'à 6.000 EVP. D'ici 2030 et post-2030, il sera capable d’accueillir des navires généraux de 100.000 tonnes et des porte-conteneurs de 8.000 EVP.



Quant au cluster portuaire de Cai Mep - Thi Vai (Ba Ria - Vung Tau), il devra également devenir un port de transit international. Il est actuellement l’un des 23 ports au monde capables d’accueillir des navires d'un tonnage de 250.000 tonnes. Il représente en outre plus de 16% du volume total de marchandises enregistrés dans les ports maritimes du pays et 35% du volume de conteneurs du pays.

Parallèlement à ces deux pôles portuaires spéciaux, le ministère des Transports recherchera des mécanismes politiques appropriés pour développer progressivement le port de transbordement international de Van Phong (Khanh Hoa).



Le port de Tran De (province de Soc Trang, au Sud) est également évalué par le ministère des Transports comme ayant le potentiel de devenir un port maritime spécial dans le delta du Mékong.



Quant au « super port » de Can Gio, bien qu'il n'ait pas été ajouté au Plan directeur, Hô Chi Minh-Ville propose de mettre en œuvre rapidement ce projet qui bénéficie du soutien du ministère des Transports. Avec un investissement total de 5,5 milliards de dollars, les travaux de préparation des investissements pour le port de Can Gio seront mis en œuvre à partir de 2023-2024. La construction aura lieu de 2024 à 2026 et le port devra être mis en service en 2027.



Selon l'Administration maritime du Vietnam, d'ici 2030, le système portuaire vietnamien aura une capacité d’accueil de 1.140 à 1.423 millions de tonnes de marchandises, de 10,1 à 10,3 millions de passagers. Pour atteindre cet objectif, environ 313.000 milliards de dongs sont nécessaires d’ici 2030.



Selon le vice-ministre des Transports Nguyen Xuan Sang, attirer des investissements n'est pas une préoccupation. En effet, depuis des années, les capitaux versés par l'État dans ce domaine n'ont représenté que d'environ 16 à 17% du total, le solde étant en provenance du secteur privé. Actuellement, de nombreux projets portuaires suscitent l’intérêt d’importants investisseurs nationaux et étrangers. Le problème est l’efficacité de l’exploitation.



Selon de nombreux experts, les agences de gestion de l’État et les entreprises doivent faire preuve de prudence dans leurs recherches, donner des prévisions précises de la demande et dans la planification des feuilles de route d’investissement, afin d’éviter les risques financiers ainsi qu'un excès d’infrastructures ou une augmentation des coûts. En outre, il est important de développer les routes menant aux ports…-VNA