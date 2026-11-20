Bac Ninh continue d'attirer des investissements directs étrangers (IDE) importants. En tant que pôle majeur de la fabrication électronique, la ville réoriente sa stratégie : elle privilégie désormais la qualité au volume, en développant un écosystème capable d'attirer des projets à haute valeur ajoutée, de stimuler une croissance durable et de renforcer sa position au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Bac Ninh continue d'attirer des investissements directs étrangers (IDE) importants. En tant que pôle majeur de la fabrication électronique, la ville réoriente sa stratégie : elle privilégie désormais la qualité au volume, en développant un écosystème capable d'attirer des projets à haute valeur ajoutée, de stimuler une croissance durable et de renforcer sa position au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Bac Ninh a attiré plus de 18,7 milliards de dollars d'investissements, dont près de 4 milliards de dollars d'IDE. Le montant cumulé des investissements dépasse désormais les 100 milliards de dollars, les IDE représentant plus de 52 milliards de dollars répartis sur plus de 3 700 projets, portés par des investisseurs issus de 47 pays et territoires.

La ville attire également de nouveaux investissements dans les secteurs des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs.

Alors que la concurrence pour attirer les IDE s'intensifie, il ne suffit plus de capter des capitaux. Le succès repose également sur des infrastructures prêtes à l'emploi, la disponibilité de terrains industriels et des procédures efficaces permettant un démarrage rapide des projets, tout en aidant les investisseurs étrangers à se développer et à nouer des liens avec les entreprises locales.

Bac Ninh a prévu 72 zones industrielles couvrant près de 22 000 hectares, dont 39 sont déjà opérationnelles. Son approvisionnement énergétique est complété par des installations d'énergie solaire en toiture à grande échelle. La ville développe par ailleurs un écosystème complet dédié aux semi-conducteurs.

Chaque nouvelle usine construite et mise en service témoigne de l'afflux croissant des IDE dans l'économie de Bac Ninh.

À l'avenir, le succès ne se mesurera pas au volume de capitaux attirés, mais à la capacité de Bac Ninh à attirer des investissements de haute qualité, à renforcer les liens avec les entreprises locales et à générer une valeur accrue pour la ville et pour le Vietnam.-VNA