Un avion de Vietjet.



Hanoï (VNA) - Le programme de fidélité Vietjet SkyJoy vient d'être récompensé comme "The innovative newly-launched product" (Le produit innovant nouvellement lancé) aux Better Choice Awards dans le cadre de l'exposition internationale de l'innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023) organisée par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement.

Ce prix est une reconnaissance significative et une puissante motivation pour Vietjet SkyJoy d'innover et d'offrir des valeurs plus pratiques à ses membres, tandis que Vietjet continue d'optimiser l'expérience des passagers et de fournir les meilleurs produits et services grâce à sa créativité.

Développé dans le but d'aider les passagers à vivre un style de vie illimité, Vietjet SkyJoy a offert aux passagers la possibilité de gagner des points SkyPoint multicanaux pour toutes les activités de dépenses avec Vietjet et les services quotidiens et un mécanisme d'échange flexible de SkyPoint pour recevoir des billets de Vietjet toute l'année ou des services et des produits attractifs de plus de 250 marques les plus populaires au Vietnam dans les domaines de la restauration, des centres de villégiature, du shopping, etc. Vietjet SkyJoy permet aux membres de gagner des points en fonction de leurs dépenses plutôt que de la distance de vol, comme le font d'autres.

Dans le but d'aider les membres à accélérer l'accumulation et l'échange de points, Vietjet SkyJoy étend les activités d'accumulation de points de Vietjet à de nombreux partenaires financiers et bancaires, de transport, de shopping et de tourisme de villégiature. C'est le point d'innovation de Vietjet SkyJoy dans l'industrie aéronautique lorsque le mécanisme de classement est 5 fois plus simple que les autres programmes. Grâce aux avantages offerts aux passagers, Vietjet SkyJoy a attiré plus de 10 millions de membres peu de temps après son lancement.

Célébrant cette récompense et accueillant le 101e avion de Vietjet, les membres de Vietjet SkyJoy sont récompensés par de précieux cadeaux d'une valeur totale pouvant atteindre 350 millions de dongs. Du 27 octobre au 3 novembre 2023, les membres Vietjet SkyJoy Diamond recevront 3.003 points SkyPoint, les membres Gold, 2.002 points et les membres Rouge et Argent, 1.001 points en saisissant le code d'adhésion et en réservant avec succès des billets d'avion via le site Web et l'application de VietJet.

La promotion est valable pour tous les vols Vietjet du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Pour des informations plus spécifiques, visitez https://skyjoy.vietjetair.com/. Inscrivez-vous pour devenir membre Vietjet SkyJoy en téléchargeant l'application mobile SkyJoy sur : https://onelink.to/4845mn ou inscrivez-vous sur le site Web https://skyjoy.vietjetair.com/.

Vietjet SkyJoy est honoré aux Better Choice Awards 2023.

Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal pour de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA