Hanoï (VNA) – Le Vietnam est désormais une plaque tournante régionale prospère avec de larges possibilités de développement rapide, selon un article publié le 6 novembre sur le site d'information britannique d'analyse financière moneyweek .com.

L’article a indiqué que la domination du Vietnam sur les smartphones était en grande partie due aux énormes investissements du géant de la République de Corée, Samsung. Le pays a l’intention de passer du secteur textile et des travaux d’assemblage électrique « à forte intensité de main-d’œuvre » à des secteurs plus rentables, tels que les semi-conducteurs. Les capitaux étrangers sont désireux d’apporter leur aide, compte tenu de la pression croissante en faveur de la diversification des chaînes d’approvisionnement, a noté l’auteur.

L'article a également mentionné des avantages marginaux du Vietnam sur le marché. L’économie en plein essor du Vietnam est restée inaperçue pour la plupart des investisseurs étrangers pour une raison simple : elle n’est toujours pas classée comme marché émergent par MSCI. Un passage au statut de marché émergent (ME) entraînerait d’importants afflux de fonds qui suivent l’indice de référence des marchés émergents, ce qui donnerait un coup de fouet aux actions locales d’un montant estimé entre 5 et 8 milliards de dollars.

Les actions vietnamiennes constituent la composante la plus importante du secteur des marchés frontières, et les investisseurs étrangers ont parié ces dernières années que la mise à niveau d'une économie émergente aussi dynamique n'était qu'une question de temps, selon l’auteur.Parallèlement, le Vietnam a récemment fait face à une inflation plus modérée que de nombreuses économies occidentales, ce qui a permis à la banque centrale de réduire ses taux d'intérêt à quatre reprises cette année.