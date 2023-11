Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La baisse de la consommation des produits a eu un impact majeur sur les crevettes vietnamiennes depuis le début de l’année. De plus, les critères fixés par les consommateurs pour les crevettes sont également de plus en plus élevés. Chaque produit devant assurer la transparence, la sécurité environnementale et réduire les émissions, ce qui a également affecté la consommation de produits agricoles, dont les crevettes.

Par conséquent, les experts de l’industrie de la crevette ont cherché de nombreuses solutions pour restaurer la compétitivité des crevettes vietnamiennes.

Citant la différence entre les coûts de production de crevettes au Vietnam par rapport à l'Équateur et à l'Inde, le docteur Trân Huu Lôc, de l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville, a dit que le coût de production par kilo de crevettes (50 crevettes/kg) en Équateur est de 2,2 à 2,4 dollars ; en Inde entre 2,7 et 3 dollars tandis qu'au Vietnam il se situe entre 3,5 et 4,2 dollars.



En vue de réduire les coûts, il est nécessaire de concevoir des fermes plus simples, de raccourcir la chaîne d'approvisionnement, de réduire la densité de stockage et d'avoir un meilleur programme de gestion des risques et des maladies, a-t-il dit.



Lê Van Quang, président du conseil d'administration du groupe Minh Phu, a déclaré de son côté que le coût des antibiotiques contribue à l'augmentation des coûts de production de crevettes, ce qui est également un facteur qui réduit la compétitivité des crevettes lors de leur participation aux marchés d'exportation, en particulier les marchés difficiles.



Quant à lui, Huynh Xuân Diên, directeur de la coopérative d'élevage de crevettes à haute productivité de Tan Hung, district de Cai Nuoc, province de Ca Mau, a déclaré que les intrants, les médicaments et les aliments affectent grandement l’agriculture et ce sont également les articles dont le prix a fortement augmenté ces dernières années.

Rien que pour les aliments pour crevettes, en 2022, il y a eu 4 augmentations de prix et au cours des 6 premiers mois de 2023, les prix ont continué d'augmenter deux fois. De plus, la hausse des prix des denrées alimentaires entraîne également celle des produits chimiques, causant une augmentation des coûts de production, a-t-il indiqué.



Lors d’un colloque de l'industrie de la crevette tenue à Hô Chi Minh-Ville, les experts de l'industrie mondiale de la crevette ont estimé que si la situation de la consommation s'améliorait au second semestre, la production d'exportation de crevettes du Vietnam devrait encore diminuer de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière.



Selon Willem van der Pijl, un expert international de premier plan dans l'industrie de la crevette et fondateur de Shrimp Insights, les exportations vietnamiennes de crevettes atteindront cette année environ 320 000 tonnes.

Cette année, le Vietnam et tous les pays fournisseurs de crevettes ont réduit le volume de leurs exportations de crevettes vers les États-Unis. Quant au marché chinois, il est également difficile de maintenir les exportations vers ce marché comme avant l’épidémie de COVID-19.



La production de crevettes depuis le début de l'année dans certains pays leaders dans l'industrie de la crevette augmente, de 14% en Équateur, de 2% en Inde, mai baisse de 9% en Thaïlande et de 13% en Indonésie. Notamment, la production du Vietnam a diminué de 32% parce que la consommation mondiale a fortement chuté ces deux dernières années, ce qui a affecté les prix intérieurs des crevettes. Donc, les aquaculteurs ont également réduit leurs superficies de stockage.

Des crevettes vietnamiens exportées vers 100 pays et territoires du monde. Photo: VNA



Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les entreprises doivent renforcer la fabrication de produits biologiques, durables et à valeur ajoutée ; disposer de mesures de vente et de paiement appropriées ; de profiter pleinement des avantages de l’accord de livre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) pour accroître la compétitivité des exportations vers ce marché.



Pour que les exportations de crevettes du pays atteignent 3,6 milliards de dollars en 2023, au cours des derniers mois de l'année, les entreprises doivent promouvoir l'exportation des crevettes géantes tigrées, augmenter les exportations vers la Chine et les exportations de produits à valeur ajoutée vers l'Union européenne..., a-t-il souligné. -VNA