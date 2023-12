Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 15 décembre à Hanoï une cérémonie pour honorer 173 produits industriels ruraux nationaux typiques de 2023.S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a demandé aux entreprises de promouvoir davantage leurs réalisations, de continuer à rechercher pour accroître la production et développer des produits tant en quantité qu'en qualité et contribuer significativement au développement socio-économique du pays.Parallèlement à la cérémonie d’honorer les produits industriels ruraux typiques, le ministère de l'Industrie et du Commerce a inauguré l'exposition des produits industriels ruraux typiques 2023.Avec 250 stands, l'exposition est l'occasion pour les localités de tout le pays de se rencontrer, de trouver des partenaires et d'élargir leurs marchés commerciaux. Dans le cadre de l'exposition qui se déroule jusqu’au 19 décembre, des séminaires sur le développement de produits industriels ruraux et des consultations sur la transformation numérique sont également prévus.-VNA