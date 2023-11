Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - En octobre, l'ensemble du pays comptait plus de 15 400 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de plus de 125 800 milliards de dongs, soit une hausse de 18,5% et de 17,7% en rythme annuel, respectivement, selon l'Office général des statistiques.

Au cours des dix premiers mois de 2023, le Vietnam comptait 131 800 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de 1.212.600 milliards de dongs, soit une hausse de 4,7% en termes de nombre d'entreprises mais une baisse de 12,1% en matière de fonds.



Par ailleurs, 51 900 entreprises ont repris leurs activités, en baisse de 1,5% par rapport à la même période en 2022.



De janvier à octobre, 81 000 entreprises ont décidé de suspendre temporairement leurs activités, soit une hausse de 22,1% en variation annuelle. 50 700 entreprises ont cessé leurs activités et ont attendu les procédures de dissolution, en hausse de 25,9%. Et 14 700 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en baisse de 4,5%.

Les mesures de soutien aux entreprises prises par le gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres ministères et branches ont eu des effets positifs pour favoriser la reprise économique. -VNA