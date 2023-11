La délégation du Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam visite l'usine de Siemens Energy . Photo: petrotimes.vn

Hanoï (VNA) - Une délégation du Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam), dirigée par son directeur général adjoint Duong Manh Son, accompagnant le vice-président du Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises Nguyen Ngoc Canh, a effectué une visite de travail du 27 au 31 octobre en Allemagne et aux Pays-Bas.



En Allemagne, la délégation a eu une réunion de travail avec Jan-Benjamin Spitzley, directeur principal des affaires extérieures, et des dirigeants de la société Siemens Energy.



Lors de la réunion, Jan-Benjamin Spitzley a présenté la politique de conversion d'énergie de Siemens, mettant l'accent sur la nécessité de trouver un équilibre entre trois facteurs : un coût raisonnable, une fiabilité et une durabilité. Au Vietnam, les cinq plus grands projets électriques de Siemens comprennent la centrale électrique de Phu My 3 - 75 MW, la centrale électrique de Ca Mau 1 et 2 - 1500 MW, la centrale électrique de Nhon Trach 750 MW et le projet électrique de Hiep Phuoc.



De son côté, Duong Manh Son, directeur général adjoint de Petrovietnam, a déclaré que la société par actions Petrovietnam Technical Services (PTSC), membre de Petrovietnam, avait signé un accord de coopération avec Sembcorp Industries Limited pour investir dans le projet d'exportation d'électricité propre du Vietnam vers Singapour. Il a proposé à Siemens, en tant que grand producteur mondial d'énergie éolienne, d'examiner la possibilité de coopérer dans le transfert de technologie pour mettre en œuvre ce projet.



Les dirigeants de Siemens ont ajouté que le groupe envisageait de délocaliser ses centrales d'énergie renouvelable de la Chine vers d'autres pays. Cela a ouvert la possibilité d'une coopération future entre les deux parties.



À cette occasion, les responsables du Comité de gestion du capital d'État au sein des entreprises et de Petrovietnam ont visité et rencontré des dirigeants du Groupe américain AES dans son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.



Les deux parties ont échangé des informations sur la coopération en matière d'investissement au Vietnam, en particulier sur la mise en œuvre de la chaîne de projets du terminal Son My LNG dans laquelle PVGas détient 61% du capital et AES 39%. Le projet est réalisé par le maître d’ouvrage AES.



Mark Green, vice-président de la société AES, a également partagé la stratégie d'investissement de son groupe dans les domaines de l'énergie propre et des énergies renouvelables à l'échelle mondiale, tels que des solutions d'économie d'énergie, d'énergies renouvelables, le système de stockage d'électricité pour les énergies renouvelables, la fourniture de solutions d'hydrogène.



Les dirigeants de Petrovietnam ont indiqué que le Premier ministre avait approuvé le projet de restructuration du groupe d'ici 2025 en tant que groupe industriel énergétique, avec l’accent mis sur le développement de sources d'énergie propres, d'énergies renouvelables et de nouvelles énergies telles que l'éolien offshore, l'hydrogène et les carburants à faibles émissions de carbone, conformément aux orientations de transition énergétique et de protection de l'environnement.



Petrovietnam est également à la recherche de partenaires expérimentés dans le monde entier pour collaborer dans ces domaines.



Le responsable du Comité pour la gestion du capital d'État au sein des entreprises a exprimé son soutien à la mise en œuvre d'une chaîne de projets gazo-électriques contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale, conformément au Plan de l'électricité VIII approuvé. -VNA