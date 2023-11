Transformation de la viande de poulet dans l'usine de la société C.P Vietnam dans le parc industriel de Phu Nghia, district de Chuong My, Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La transformation de produits alimentaires traditionnels vietnamiens en garantissant une qualité internationale est une nouvelle direction choisie par de nombreuses entreprises alimentaires pour stimuler leurs exportations.



La société Intermix, avec sa marque Mikko - Huong Xua, a lancé de nombreux types de levure chimique et de poudre d'épices pour de nombreux plats. Parmi ces produits, il y a notamment des poudres qui permettent de préparer rapidement des gâteaux traditionnels vietnamiens. Les produits Mikko - Huong Xua sont actuellement présents dans plus de 30 pays à travers le monde, avec une forte consommation aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans des pays européens et asiatiques.



De son côté, la société Song Huong Foods choisit d'exporter des plats traditionnels pré-traités. Elle a exporté avec succès plusieurs produits tels que des aubergines africaines et des sauces de poisson traditionnelles.

En 2023, Song Huong Foods promeut les exportations de gâteaux traditionnels. Photo: haiquanonline.com.vn





Selon CTWS Group, importateur et distributeur de produits Song Huong Foods, c'était la première fois que des sauces sont parvenues officiellement aux Vietnamiens aux États-Unis. Auparavant, la plupart de ces aliments traditionnels n'avaient été importés que sous forme de petits cadeaux portés à la main.



Outre les sauces de poisson, Song Huong Foods continue en 2023 à promouvoir ses exportations de gâteaux traditionnels surgelés.



« La différence entre les gâteaux traditionnels de Song Huong Foods et les autres marques réside dans la garantie de leur saveur après congélation et décongélation, afin que les consommateurs puissent profiter pleinement des saveurs des plats traditionnels vietnamiens », a affirmé Nguyen Le Quoc Tuan, directeur général de l’entreprise.



Selon lui, les exportations de produits alimentaires traditionnels fabriqués de manière industrielle aide Song Huong Foods à tenir bon dans le contexte économique difficile actuel.



Toujours selon Nguyen Le Quoc Tuan, ces produits sont non seulement appréciés de la communauté vietnamienne à l'étranger, mais également de nombreux étrangers, grâce à leur goût délicieux et leur qualité testée et garantie.



Prévoyant le potentiel de développement des aliments traditionnels vietnamiens sur le marché international, l'importateur CTWS a déclaré que le Vietnam avait des atouts pour de nombreux produits, notamment les sauces de poisson. Il est important que les entreprises développent des produits alimentaires traditionnels, pour la communauté vietnamienne à l'étranger et la promotion de la culture culinaire vietnamienne.-VNA