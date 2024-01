Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) au Vietnam (à partir du 14 janvier 2019), les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam ont été l’un des domaines ayant connu des changements positifs grâce aux tarifs douaniers préférentiels dans les échanges avec les autres pays membres.



Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de produits aquatiques vers les autres pays membres du CPTPP n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, passant de 2,2 milliards de dollars en 2019 à 2,9 milliards de dollars en 2022. En 2018, les marchés au sein du CPTPP ont représenté 25 % des exportations vietnamiennes de produits aquatiques et, en 2023, près de 27%.



Le CPTPP a également permis aux produits agricoles vietnamiens de bénéficier de nombreux avantages lorsqu’ils accèdent aux marchés japonais et australien. Aux côtés des marchés familiers, le Chili constitue un marché potentiel pour les exportations vietnamiennes de produits agricoles.



En juillet 2023, le Royaume-Uni a officiellement signé un accord pour adhérer au CPTPP, créant ainsi davantage d'opportunités pour les produits agricoles vietnamiens afin de diversifier les marchés d'exportation et d'accroître leur avantage concurrentiel.



Pour profiter efficacement des opportunités du CPTPP, il est nécessaire aux producteurs et exportateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques d’accorder une attention particulière aux normes, aux tendances de consommation et à la conception des produits, ainsi que d’améliorer les processus de production, en respectant les normes du travail et de l'environnement..., conformément à l’accord et aux exigences spécifiques de chaque marché.-VNA