Production de noix de cajoux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes de produits agricoles ont enregistré une croissance impressionnante au cours du premier mois de 2024 et devraient connaître une percée tout au long de l'année.

En janvier, le chiffre d'affaires des exportations agricoles du Vietnam a atteint 5,14 milliards de dollars, en hausse de 79,2% sur un an, avec une augmentation signalée dans presque tous les groupes de produits.

Selon Nguyen Dinh Muoi, directeur général adjoint de la Sarl des importations et exportations T & T, 2024 pourrait être une année décisive pour le secteur des fruits, ajoutant que de bons signaux sont observés sur de grands marchés tels que le Japon, les États-Unis, l'Australie, la Chine et l’UE. Le potentiel de ces marchés est très important et leurs portes sont grandement ouvertes aux fruits vietnamiens.

De même, le riz devrait également connaître une année fructueuse. Dès le début de l’année 2024, de nombreux exportateurs de riz ont reçu des commandes.

Traitement des fruits du dragon. Photo: VNA

Le président du Conseil d'administration de la société par actions agricole de haute technologie Trung An, Pham Thai Binh, a déclaré que le prix du riz brisé à 5 % du Vietnam n'est actuellement pas inférieur à 700 dollars la tonne.

En 2024, le volume des exportations de riz du pays pourrait être au moins le même qu'en 2023, mais leur valeur serait certainement supérieure de 15 à 20%. Par conséquent, le chiffre d'affaires des exportations pourrait dépasser les 5 milliards de dollars cette année, soit plus que les 4,8 milliards de dollars enregistrés l'année dernière, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que le secteur s'était fixé pour objectif de gagner 54 à 55 milliards de dollars grâce aux exportations agricoles cette année.

Afin de promouvoir les exportations de produits agricoles et de maintenir une position forte et durable sur les débouchés, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural travaillera avec les entreprises pour bien surveiller et gérer le processus de production, émettre des codes de zone de plantation et prendre des mesures pour répondre aux exigences des principaux marchés.



Le ministère analysera également le marché afin d'avoir des stratégies spécifiques pour chaque période et chaque secteur, et suivra de près les principaux marchés d'importation, tels que la Chine, les États-Unis, le Japon et l'UE, afin de promouvoir les exportations et d'exploiter des marchés nouveaux et potentiels comme les pays islamiques, le Moyen-Orient et l'Afrique, a-t-il souligné. -VNA