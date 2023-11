Lors du séminaire. Photo : Báo Quốc tế

Hanoï (VNA) - L'ambassade et le bureau du commerce du Vietnam en Hongrie ont collaboré avec la Chambre de commerce et d'industrie du département de Nógrád ( Hongrie ) et le Conseil d’affaires Hongrie-Vietnam pour organiser le 7 novembre un séminaire sur la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays.Présents à l’événement, des représentants de plusieurs entreprises vietnamiennes et hongroises ont évalué l'état actuel des relations économiques et commerciales entre les deux pays, identifié des domaines potentiels et des opportunités de coopération, avancé des solutions pour surmonter les difficultés des milieux d’affaires des deux parties.L'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao, a affirmé que les relations politiques de confiance entre les deux pays constituaient une base de la promotion des relations bilatérales dans d’autres domaines, notamment l’économie et le commerce.Selon le chef du bureau du commerce du Vietnam en Hongrie, Tran Ngoc Ha, l'une des mesures pour promouvoir le commerce bilatéral entre les deux pays est le renforcement des liens entre entreprises. En outre, il faut intensifier la participation d’entreprises à des foires et expositions pour se renseigner sur le marché et trouver des partenaires commerciaux.Il a également estimé que le Vietnam et le Hongrie pourrait promouvoir leur coopération dans le domaine du travail.Le Vietnam soutient toujours les entreprises des deux parties pour promouvoir les relations économiques et commerciales avec la Hongrie en général, et avec le département de Nógrád en particulier, a-t-il affirmé.-VNA