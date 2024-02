Travailleurs du parc industriel de Giang Dien, dans la province de Dong Nai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a pour objectif d'envoyer 125.000 travailleurs à l’étranger sous contrat en 2024, en se concentrant sur les principaux marchés traditionnels tels que le Japon, Taïwan (Chine) et la République de Corée.Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, environ 63.000 travailleurs devraient être envoyés au Japon, 48.000 et 8.500 respectivement à Taiwan et en République de Corée.Le Vietnam donnera la priorité à l’envoi de travailleurs vers des marchés potentiels pour y occuper des emplois sûrs et générant des revenus élevés.Pour atteindre ces objectifs, le ministère continuera d'améliorer la qualité des travailleurs envoyés à l'étranger et donnera la priorité à ceux de zones défavorisées et bénéficiaires de la politique sociale. Le ministère prévoit d'étendre les marchés du travail aux pays offrant des revenus élevés et de recruter des emplois correspondant aux compétences des travailleurs vietnamiens, a-t-il déclaré.En 2023, le Vietnam a envoyé plus de 159.000 travailleurs à l'étranger sous contrat, soit 133 % du plan annuel. Il s'agit d'un record depuis plus de 10 ans.Les principaux marchés traditionnels ont continué à en accueillir un grand nombre, en tête le Japon avec plus de 80 000, Taïwan (Chine), plus de 58 000, et la République de Corée, plus de 11.000.- VNA