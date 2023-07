Hanoi (VNA) – Le Vietnam continuera de participer et de contribuer activement à la promotion des agendas communs de la communauté internationale et des efforts pour trouver des solutions aux défis mondiaux, a déclaré son représentant permanent auprès des Nations unies Dang Hoàng Giang.

Le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies Dang Hoàng Giang (à droite) et le président élu de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis. Photo : VNA



L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a fait cette déclaration lors d’une séance de travail, lundi 17 juillet à New York, avec le président élu de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, représentant permanent de Trinité-et-Tobago auprès des Nations unies.



Il a réaffirmé l’intérêt du Vietnam pour la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), l’éradication de la pauvreté, la réponse au changement climatique et la garantie de ressources financières pour le développement.



L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a dans le même temps souligné que le Vietnam continuera de contribuer aux efforts conjoints de la communauté internationale dans la mise en œuvre de nombreux processus importants actuels, en particulier le Sommet sur les ODD et le Sommet de l’avenir, la promotion de l’instauration de la confiance et le renforcement du multilatéralisme.

Dennis Francis, qui prendra la tête du principal organe de décision des Nations unies à partir du mois de septembre prochain, a souligné qu’au cours de ce mandat, il se concentrera sur la promotion de la mise en œuvre des ODD, le soutien aux efforts des pays pour à façonner les tendances de développement mondial lors du Sommet de l’avenir qui aura lieu en septembre 2024.

Il a également partagé la nécessité de promouvoir le multilatéralisme, dans le respect de la Charte des Nations unies, dans laquelle les pays membres doivent travailler ensemble pour reconstruire la paix et la sécurité, répondre au changement climatique et protéger l’environnement. – VNA