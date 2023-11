La raffinerie de Dung Quât impacte positivement le développement des infrastructures de transport, des ports maritimes, de la logistique du Centre. Photo: petrotimes.vn

Hanoi (VNA) - La raffinerie de Dung Quât, implantée dans la province centrale de Quang Ngai, s'est vu confier la tâche la plus importante par le Parti et l'État d’assurer la sécurité énergétique nationale et de promouvoir le développement économique dans la région du Centre. Le temps a prouvé que la raffinerie de pétrole de Dung Quat accomplit bien ces tâches.

Elle a aussi eu des impacts positifs sur le développement des infrastructures de transport, des ports maritimes, de la logistique... dans la région du Centre.

Lorsqu’un grand projet pétrolier et gazier est mis en œuvre, la première chose dont la localité bénéficie est l’infrastructure de transport. Car pour transporter des équipements très longs et très lourds destinés aux projets pétroliers et gaziers, il faut de grandes routes capables de supporter de lourdes charges. Une fois la construction terminée, le développement économique local s'améliore progressivement et les infrastructures de transport continuent d'être améliorées. C’est l’effet domino sur le développement des infrastructures qu’un grand projet pétrolier et gazier crée.

Le district de Binh Son, province de Quang Ngai, abrite la raffinerie de Dung Quât. Les effets du développement des infrastructures routières locales sont très forts. De plus, grâce à la raffinerie, le système portuaire de la baie de Dung Quât se développe également très rapidement. Le port maritime de Dung Quat, situé dans la zone économique de Dung Quât, a une superficie d'entrepôt de 45,3 hectares, la plus grande par rapport aux autres ports maritimes de la région du Centre.

Grâce au brise-lames offshore de la raffinerie de Dung Quât, une vaste zone à l'intérieur de la baie de Dung Quat n'est pas affectée par les vagues océaniques, ce qui est très approprié pour le développement portuaire et les services logistiques. Il s'élève à 10 m au-dessus du niveau de la mer, mesure 1,6 km de long et 110 m de large au fond et est composé de blocs de béton spéciaux brise-vagues pesant chacun 29 tonnes.

Le port de Dung Quât attire des sources de marchandises de la région des Hauts Plateaux du Centre. Dans un avenir proche, ce port deviendra le plus grand port de fret du pays pour le transport de charbon, d'acier et de pétrole. Selon le Plan de développement du système portuaire, le port de Dung Quât est une zone portuaire générale et à conteneurs, avec des postes d'amarrage pour des navires de 10.000 à 50.000 tonnes, des porte-conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 4.000 EVP.

Lorsqu'il n'y avait pas de raffinerie de Dung Quât, l'industrie de sous-traitance de Quang Ngai se développait de manière fragmentaire et ne contribuait pas beaucoup à la valeur de production industrielle de la province. Cependant, depuis 2011, les produits industriels auxiliaires se sont considérablement développés et ont joué un rôle de plus en plus important. La raffinerie de Dung Quât a créé un tremplin pour le développement de projets industriels de soutien. Les industries de soutien ont fourni une variété de matières premières et de composants, contribuant à augmenter le taux de localisation de certains produits tels que les machines électriques, les équipements mécaniques, l'électronique, les vêtements et les chaussures…

Selon les données de l’Office général des statistiques, le volume des marchandises transportées dans la région du Centre en 2000 était de 43.683,89 milliers de tonnes. 21 ans plus tard, le volume des marchandises transportées a été multiplié par plus de 8,73, atteignant 381.145,9 milliers de tonnes.

De 2006 à 2010, le volume de marchandises transportées a augmenté et représenté plus de 2 % du volume de marchandises transportées dans toute la région Centre. En particulier, depuis 2011, le volume de marchandises transportées représentait plus de 3 % du total des marchandises transportées dans l'ensemble de la région du Centre.

Le transport de passagers n'a cessé d’augmenter au fil des années. Il est passé de 93,8 millions de personnes en 2000, à 120,1 millions en 2005, à 201,9 millions en 2011 et à 379,7 millions en 2019. -VNA