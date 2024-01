Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Selon les experts, la promotion de la production verte est non seulement un facteur important pour assurer le développement du secteur agricole, mais aussi une exigence du marché.

Dans une usine de transformation du riz de la Sarl d’alimentation Vinh Binh dans la province d'An Giang, dans le delta du Mékong, environ 50% des 16.000 tonnes de balles de riz produites chaque année à partir de la transformation de 80.000 tonnes de riz ont été utilisées comme combustible pour séchage du riz. Le reste est transformé en bois de chauffage destiné à la vente.

En tirant parti des balles de riz disponibles, l'usine a économisé 30% de la consommation d'énergie pour le processus de séchage du riz, tout en gagnant 3,2 milliards de dôngs (130.266 dollars) grâce à la vente de bois de chauffage chaque année.

De plus, les cendres provenant des balles brûlées pour le séchage du riz peuvent être utilisées pour fertiliser les champs et améliorer la qualité des sols, réduisant ainsi la pollution de l'environnement.

En fait, l’agriculture circulaire est pratiquée par les agriculteurs vietnamiens depuis longtemps, mais à petite échelle. Cependant, à mesure que le Vietnam soit devenu l’un des principaux exportateurs de produits agro-sylvicoles et aquatiques, l’exigence de réutilisation des déchets et sous-produits agricoles s’est également accrue.

Le Duc Thinh, directeur du Département de l'économie coopérative et du Développement rural du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), a déclaré que l'agriculture circulaire était un cycle de production fermé, dans lequel les déchets sont réutilisés comme matières premières pour la production, réduisant ainsi les impacts négatifs sur l'environnement et protégant l'écosystème et la santé des personnes.

Le Dr Tran Cong Thang, directeur de l'Institut de politique et de stratégie pour l'agriculture et le développement rural du MARD, a déclaré que pour développer l'économie circulaire dans l'agriculture, il était crucial de promouvoir la recherche et les applications scientifiques et technologiques.

Actuellement, la quantité annuelle de sous-produits agricoles du pays est d’environ 156,8 millions de tonnes, provenant principalement des activités de culture et d’élevage.

Tong Xuan Chinh, vice-directeur du Département de la production animale du MARD, a déclaré que afin d'utiliser de manière durable, diversifiée et efficace les énormes ressources de sous-produits agro-forestiers et aquatiques, l'État devrait mettre en place des politiques intégrales pour fournir des conditions optimales pour la production de l'engrais organique, tout en complétant les conditions juridiques pour le développement de l’agriculture biologique et circulaire, et en soutenant les entreprises et les coopératives, notamment les petites et moyennes entreprises. Des investissements plus importants dans la technologie pour la production des engrais organiques sont également nécessaires, a-t-il déclaré.



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que car le taux de déchets et de sous-produits agricoles traités étant modeste, le Vietnam devrait travailler plus dur dans les temps à venir pour promouvoir l'économie circulaire dans l'agriculture afin de mieux protéger l'environnement et d'augmenter la valeurs ajoutées des produits agricoles, développant ainsi un secteur agricole vers une direction verte, moderne et durable. -VNA